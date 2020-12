Cristian Malgioglio/ Minaccia Giacomo Urtis e consola Pierpaolo Petrelli..

Cristiano Malgioglio e Giacomo Urtis allo scontro al Grande Fratello Vip 2020?

Cristiano Malgioglio passeggia per la casa del Grande Fratello Vip 2020 con un tacco dodici segnando finalmente la fine dell’ostilità esplosa lunedì sera tanto da farlo minacciare di andare via chiudendosi la porta rossa alle spalle. A spingerlo all’abbandono sono state di nuovo le nomination, quelle che non si aspettava, almeno a suo dire, da persone con cui ha legato e si sentiva vicino. E’ stato un post puntata davvero furibondo per lui che poi, per fortuna, ha dimenticato tutto, mettendo però nel mirino i suoi nemici e, in particolare, Giacomo Urtis. Il cantante infatti ammette di aver notato un certo cambiamento nel comportamento di alcuni concorrenti proprio per via delle nomination mostrandosi così carini e a lavoro per evitare il peggio. Dayane Mello è d’accordo con il suo mentore e rivela che sente parlare solo di voti dalla mattina alla sera. Rimane il fatto che questo infastidisce e non poco il paroliere che ha già annunciato vendetta, ma contro chi?

Cristiano Malgioglio consola Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020

Il nemico giurato di Cristiano Malgioglio in questo Grande Fratello Vip 2020 è sicuramente Giacomo Urtis ed è proprio contro di lui che agirà nella puntata di questa sera nominandolo: “Mi vendicherò, mi ha nominato per una cosa banale e non prende mai posizione”. Dayane però arriva in suo soccorso cercando di fargli capire che è buono e che non agisce per strategia. Questo basterà a calmare il paroliere pronto per la sua vendetta? Se da una parte però Malgy si dimostra combattivo e aggressivo, dall’altra è comprensivo e dolce soprattutto quando si tratta di Pierpaolo Pretelli che è scoppiato in lacrime in settimana parlando del suo blocco con le donne. Lui ha cercato di consolarlo proprio con la stessa forza con cui lunedì scorso lo ha difeso durante la discussione con Elisabetta Gregoraci. L’ex velino è già il suo pupillo?



