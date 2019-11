Cristian Pighi è Francesco Renga/ “Si parte dal basso per…” (Tali e Quali)

Chi è Cristian Pighi

Cristian Pighi è uno degli imitatori non professionisti protagonisti di “Tali e Quali Show“, l’appuntamento speciale condotto da Carlo Conti su Rai1. Ad una settimana dal gran finale di “Tale e Quale Show”, il conduttore è pronto a tornare al timone del varietà di maggior successo del piccolo schermo con una puntata inedita dedicata a concorrenti nip. Sul palcoscenico di Tale e Quale Show “Tali e Quali” si alterneranno 12 imitatori non professionisti con l’obiettivo di conquistare la giuria composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello a cui si aggiungeranno tre giudici straordinari: Antonella Clerici, Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio. Tra gli imitatori concorrenti in gara c’è anche Cristian Pighi, noto parrucchiere di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. La musica è sempre stata una delle sue più grandi passioni al punto da spingerlo a trasformarla in un lavoro. Cristian non è un volto nuovo al mondo dello spettacolo, visto che nel ’99 ha vinto il Festival del Garda. A distanza di vent’anni dalla conquista del podio, il barbiere di Peschiera del Garda ha scelto di affiancarsi alla figlia Sofia in occasione di Talenti ne l’Arena, esibendosi in Se telefonando di Mina nella tappa di Villafranca dello scorso luglio.

Cristian Pighi imiterà Francesco Renga

Questa volta Cristian Pighi però è pronto a mettersi in gioco da solo nella nuova puntata di Tale e Quale Show “Tali e Quali” su Rai1 dove imiterà Francesco Renga. “La musica è fondamentale. Accompagna la vita, il lavoro, l’amore. Le emozioni senza musica non sarebbero la stessa cosa”, scrive in uno degli ultimi post su Instagram, dove mostra un vecchio juke-box. Sembra proprio che i suoi sogni potrebbero realizzarsi proprio grazie al programma di Carlo Conti. Alcuni giorni fa infatti scrive “si parte sempre dal basso per arrivare in alto. Dal garage per fare le prove e magari un giorno… Chissà l’importante è crederci sempre”.





