Cristian Totti, chi è la fidanzata Melissa/ Il figlio di Francesco e Ilary Blasi pazzo d’amore sui social

Cristian Totti innamorato di Melissa: chi è la fidanzata

Cristian Totti è innamorato. Il figlio primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi è da sempre molto riservato, eppure sui social decide di condividere dei momenti romantici insieme alla ragazza che ha conquistato il suo cuore. Lei si chiama Melissa, ha lunghi capelli castani e occhi azzurri che hanno stregato il figlio dell’ex calciatore.

È anche grazie a Melissa che Cristian sta affrontando la separazione non certo facile tra i suoi genitori, la cui rottura continua a riempire dallo scorso luglio magazine e servizi televisivi. A sottolineare il grande amore che lega il ragazzo alla giovane è Pipol Gossi, che scrive: “Cristian Totti sempre più innamorato! Il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi si mostra sui social felice in compagnia della bellissima fidanzata, Melissa. La ragazza, dagli occhi azzurri e i capelli castani, ha fatto perdere la testa (e il cuore) di Christian.”

Cristian Totti, dichiarazione d’amore social alla fidanzata Melissa

E non sarebbero mancate dichiarazioni d’amore da parte del primogenito di Totti e Ilary alla bella Melissa, come la fonte sottolinea: “Questo periodo a seguito della la separazione fra l’ex capitano della Roma e la Blasi, molto complicato per tutta la famiglia, è stato sicuramente addolcito dall’amore che Cristian nutre nei confronti della sua Melissa. – si legge – I due ragazzi, sovente, postano sui loro rispettivi profili Instagram immagini delle loro giornate insieme, arricchite di frasi dolcissime e canzoni d’amore. “Ti amo” scrive lui, in ogni stories che riguarda la fidanzata.” Cristian, che oggi ha 17 anni, sta dunque vivendo il suo primo grande amore.

