Cristian Totti e la fidanzata Melissa Monti all’Isola dei Famosi/ Sorpresa a mamma Ilary Blasi: foto

Cristian Totti e la fidanzata Melissa Monti ospiti in studio all’Isola dei Famosi

Una puntata in ‘famiglia’ quella dell’Isola dei Famosi 2023 del 22 maggio per Ilary Blasi. È bastata una veloce inquadratura per mostrare al pubblico la presenza di una persona molto speciale per la conduttrice nel pubblico in studio: quella di suo figlio Cristian Totti. Il primogenito di Ilary e Francesco Totti è tra gli spettatori dell’Isola e non è da solo, perché al suo fianco c’è la fidanzata Melissa Monti.

Sono bastati pochi istanti al pubblico a casa e al popolo del web per riconoscere il figlio di Ilary Blasi tra gli spettatori, e questo nonostante lui non sia un personaggio del mondo dello spettacolo. Il web ha notato e immortalato l’ospite speciale e la sua fidanzata, pubblicandone la foto sui social (che trovate alla fine dell’articolo), che in poco è diventata virale. Si tratta della prima apparizione di Cristian Totti in una trasmissione condotta da sua madre, un gesto molto apprezzato anche dal pubblico a casa.

