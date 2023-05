Cristian Totti, la fidanzata Melissa compie 18 anni/ Festa in grande e tanto amore

Cristian Totti e il compleanno della fidanzata Melissa: la coppia festeggia insieme

Cristian Totti è fidanzato con Melissa, una ragazza mora dagli occhi chiari che ha conquistato il cuore del figlio di Francesco e Ilary. Proprio lei ha festeggiato i 18 anni insieme al figlio del calciatore, non lasciando proprio nulla al caso, con un party davvero in grande.

Lei vestita con un abito in piume total green che risalta il suo fisico scolpito e lui in smoking nero per non sfigurare vicino al suo primo grande amore. La festa con tanto di fuochi d’artificio e torta altissima, ha visto la presenza anche della sorella di Cristian, Chanel Totti, che con la cognata sembra andare d’amore e d’accordo. “Sei la più bella” scrive sui social la figlia della Blasi, come segno di affetto a Melissa.

Cristian Totti pazzo d’amore per Melissa: il figlio del capitano e il suo primo amore

Cristian Totti e la sua fidanzata Melissa stanno insieme da un anno, ma la coppia ha mantenuto il riserbo sulla propria relazione. Il figlio del calciatore ha vissuto momenti difficili con la separazione dei genitori, che continua a riempire le pagine dei giornali gossip, ma lei gli è rimasta accanto.

A riscostruire la loro storia d’amore ci ha pensato Pipol Gossip in cui si legge: “Cristian Totti sempre più innamorato! Il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi si mostra sui social felice in compagnia della bellissima fidanzata, Melissa. La ragazza, dagli occhi azzurri e i capelli castani, ha fatto perdere la testa (e il cuore) di Christian. I due ragazzi, sovente, postano sui loro rispettivi profili Instagram immagini delle loro giornate insieme, arricchite di frasi dolcissime e canzoni d’amore. “Ti amo” scrive lui, in ogni stories che riguarda la fidanzata”.

