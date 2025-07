Cristian Totti lascia il calcio: il primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi entrerà a far parte dei dirigenti della Totti Soccer School di suo zio

Sembra essere pronto ad appendere le scarpette al chiodo Cristian Totti, primo figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi che fin da giovanissimo aveva provato a inseguire la carriera del padre, purtroppo – forse anche a causa dell’ingombrante maglia numero 10 della Roma con la quale è cresciuto – senza riuscire a ritagliarsi un vero e proprio ruolo nell’olimpo calcistico italiano: la notizia, per ora, sembra essere solamente una voce di corridoio, diffusa dal quotidiano Gazzetta Regionale; fermo restando che comunque sembra essere un’indiscrezione piuttosto solida.

Francesco Totti e la figlia Chanel non si parlano più? "Alti e bassi tra loro"/ "Silenzio crescente"

Stando a quanto riporta la Gazzetta, infatti, Cristian Totti sarebbe pronto ad affiancare – in un ruolo non ancora meglio definito – lo zio Riccardo all’interno della Totti Soccer School che allena le future leve calcistiche a Ostia Lido: a confermarlo sarebbe stato il direttore generale della scuola calcistica – Claudio D’Ulisse – che si è detto contento di avere una figura così giovane “al mio fianco”; lasciando, insomma, intendere che Cristian Totti occuperà quasi certamente una posizione dirigenziale, probabilmente in parte collegata anche al campo di gioco che – comunque – conosce bene.

Divorzio Francesco Totti e Ilary Blasi: arriva la sentenza sui Rolex/ "Ecco a chi andranno"

Cristian Totti: la carriera calcistica tra la juniores di Roma, il Rayo Vallecano e l’ultima maglia dell’Olbia

Insomma, potrebbe essersi già conclusa la (breve) carriera calcistica di Cristian Totti, pronto ad assumere una posizione nella scuola intitolata in onore di suo padre: classe 2005 – è di un anno più grande della sorella Chanel e, addirittura, di 11 della seconda sorella Isabel -, ha iniziato la carriera sul campo da calcio da giovanissimo proprio tra le fila della juniores capitolina che gli ha fatto conquistare un ticket per il Frosinone già nel 2023.

Lo stesso anno Cristian Totti fu acquisito dal Rayo Vallecano spagnolo – con sede a Madrid – dove avrebbe militato per breve tempo per poi passare all’Avvezzano e – dopo ancora – all’Olbia: significativo fu il gol segnato con la maglia del Frosinone in occasione del compleanno del padre; mentre a ben guardare con un totale di 21 presenze nelle sua carriera, è riuscito a mettere a segno solamente due gol e un assist tra gli Under 17 in serie C e la Coppa Primavera.

SCUOLA/ Patatine fritte ed eroi: la rivoluzione "gentile" che manca nelle nostre classi