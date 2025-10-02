Corteggiatore eliminato da Cristiana Anania si scaglia contro la tronista di Uomini e Donne.

Il percorso sul trono di Cristiana Anania non è iniziato nel migliore dei modi. La tronista di Uomini e Donne ha rotto il ghiaccio scegliendo di fare la prima esterna con Federico, un ragazzo che lavora come fruttivendolo e che l’ha colpita soprattutto per la sua umiltà. Dopo l’esterna, Cristiana, in studio, ha spiegato di essere stata davvero bene scegliendo, però, di fare l’esterna successiva con Jakub, l’ex tentatore di Temptation Island che l’ha colpita immediatamente esteticamente. In esterna con Jakub, Cristiana ha spiegato di aver scelto di portarlo in esterna per togliersi qualche dubbio.

Inizialmente, infatti, pensava che il corteggiatore fosse in trasmissione per visibilità e che non avesse tanto da darle ma, uscendo con lui, ha cambiato idea. Una scelta che è stata criticata dagli altri corteggiatori e che ha poi portato Cristiana ad eliminare i ragazzi che non le interessano.

Ex corteggiatore di Uomini e Donne contro Cristiana Anania

Alta tensione nel trono di Cristiana Anania contro cui si è scagliato un corteggiatore che, dopo essere stato eliminato, le ha rivolto dure critiche attraverso un video pubblicato su Tik Tok. “Ora parlo io”, ha scritto Daniele sopra al video che ha pubblicato su TikTok a distanza di pochi giorni dalla sua eliminazione.

“Mi hai definito arrogante e presuntuoso, ma io non lo sono mai stato con te. Mi hai fatto passare per quello che non sono, e anche Tina ha detto che non era un buon motivo per eliminarmi. Non sei una persona matura, anzi sei maleducata, presuntuosa e arrogante”, ha aggiunto ancora l’ex corteggiatore. “In bocca al lupo”, ha poi concluso ricevendo diversi commenti con alcuni utenti che gli danno ragione e altri che, invece, si schierano dalla parte di Cristiana che è ancora all’inizio del suo percorso.

