Cristiana Anania bacia sia Ernesto che Federico, in studio si scatena la discussione e lei lascia lo studio di Uomini e Donne.

Nuovi baci, nuove discussioni e reazioni improvvise hanno animato il trono di Cristiana Anania, protagonista della registrazione di Uomini e Donne dell’1 dicembre 2025. Dopo l’autoeliminazione di Jakub Bakkour che, ora, sta corteggiando Sara Gaudenzi, Cristiana sta conoscendo Ernesto, Federico e Simone che, tuttavia, è arrivato da poche settimane. Nonostante il feeling immediato con Simone, Cristiana sta continuando a dare precedenza ad Ernesto e Federico con cui ci sono stati baci e con i quali ha già fatto un percorso importante.

Molto diversi l’uno dall’altro, Ernesto e Federico hanno conquistato sin dalle prime esterne le attenzioni di Cristiana che, ad oggi, non è ancora in grado di fare una scelta. L’atteggiamento di Cristiana, tuttavia, nelle ultime settimane, ha infastidito sia Ernesto che Federico protagonista anche di diversi scontri in studio.

Cristiana Anania tra Ernesto e e Federico a Uomini e Donne: perché la tronista ha lasciato lo studio

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne dell’1 dicembre 2025, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Cristiana Anania è uscita in esterna sia con Ernesto che con Federico e con entrambi ci sono stati dei baci. La scelta della tronista di baciare entrambi, in studio, scatena la discussione tra Ernesto e Federico con il primo che, furioso per il bacio di Cristiana con Federico, lascia lo studio.

Di fronte alla dura reazione di Ernesto di lasciare lo studio, Cristiana decide di non restare in puntata ma di raggiungere il corteggiatore dietro le quinte per avere un chiarimento immediato per lui. In studio, resta Federico che discute furiosamente con Gianni Sperti e Tina Cipollari che criticano il suo atteggiamento. Tra gli opinionisti e il corteggiatore volano scintille con Cristiana che non torna in studio.

