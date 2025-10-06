Primo bacio della stagione di Uomini e Donne con Cristiana Anania che, in esterna, si lascia andare con Jakub Bakkour.

Il momento che tutti aspettavano da quando è iniziata la stagione di Uomini e Donne è arrivato. Con il trono di Sara Gaudenzi alle battute iniziali e con Flavio Ubirti ancora in difficoltà, il primo bacio della stagione è arrivato dal trono di Cristiana Anania che, esattamente come aveva annunciato nel video di presentazione, è molto decisa e determinata nel cercare un amore grande e importante con cui lasciare il programma di Maria De Filippi.

Nella registrazione di Uomini e Donne di oggi, lunedì 6 ottobre 2025, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, è infatti arrivano il primo bacio di Cristiana Anania come tronista. Tutto è accaduto con il corteggiatore da cui appare più presa ovvero Jakub Bakkour.

Cristiana Anania e il bacio con Jakub Bakkour a Uomini e Donne

Jakub Bakkour è il corteggiatore che, più di tutti, ha colpito Cristiana Anania soprattutto esteticamente. Dopo averlo difeso da chi lo ha accusato di essere in cerca di visibilità, Cristiana ha deciso di portarlo in esterna. Dopo le prime uscite durante le quali ha spesso manifestato dubbi sull’interesse di Jakub nei suoi confronti, Cristiana ha deciso di seguire l’istinto ed essendo il ragazzo che più di tutti le piane, la tronista sta continuando a portarlo fuori.

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione del 6 ottobre 2025, Maria De Filippi ha mandato in onda il filmato dell’esterna tra la tronista e Jakub che, da soli, si sono lascianti andare regalando al pubblico il primo bacio dell’attuale stagione di Uomini e Donne che, però, arriverà su canale 5 tra diverse puntate.