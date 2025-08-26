Si chiama Cristiana Anania la nuova tronista di Uomini e Donne: il video di presentazione svela chi è, quanti anni ha e che lavoro fa

Si chiama Cristiana Anania la nuova tronista di Uomini e Donne. Dopo la conferma della presenza di Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island, sul trono, un video ci annuncia un volto del tutto inedito al suo fianco. Cristiana è una bellissima ragazza di 22 anni con gli occhi azzurri e uno sguardo intenso. È una speaker radiofonica presso radio siciliana, si definisce una “siciliana doc e fiera di esserlo”.

Cinzia Paolini torna a Uomini e Donne/ La dama ci riprova dopo la delusione vissuta con Sebastiano

“Sono felice, simpatica, solare ma anche permalosa e un po’ troppo logorroica… sono un vulcano di energia!”, ha ammesso nel video di presentazione, pubblicato su Witty TV, spiegando, però, che dietro a questa facciata solare e felice c’è una ragazza che ha avuto un’infanzia complicata e che è cresciuta insieme ai suoi nonni e non con i genitori.

Nadia Di Diodato è la nuova tronista di Uomini e Donne?/ Una foto svela la verità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv)

Cristiana Anania è la nuova tronista di Uomini e Donne: un’infanzia difficile e la ricerca del fidanzato

“Dietro questa mia esuberanza ci sono tantissimi buchi neri che mi hanno portato a crescere molto più di quanto avrei dovuto. – ha raccontato nel video Cristiana – Sono figlia di genitori separati e in tantissime occasioni ho dovuto fare io da guida a chi avrebbe dovuto insegnarmi la vita.” Nelle immagini si commuove, infatti, accanto alla nonna, che sottolinea “quante ne abbiamo passate”, “Tante!” risponde la tronista commossa.

Gianmarco Steri cambia vita dopo Uomini e Donne/ I progetti con Cristina Ferrara e il nuovo lavoro in TV

Oggi, però, il peggio è passato e Cristiana Anania arriva a Uomini e Donne per cercare l’amore. “Mi sento fortunata perché finalmente ho l’opportunità di trovare un fidanzato e sono davvero curiosa di riprovare le sensazioni che solo l’amore ti può dare.”, ha spiegato la 22enne, sottolineando come per lei “L’amore per me è vita”.