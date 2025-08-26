Si chiama Cristiana Anania la nuova tronista di Uomini e Donne: il video di presentazione svela chi è, quanti anni ha e che lavoro fa
Si chiama Cristiana Anania la nuova tronista di Uomini e Donne. Dopo la conferma della presenza di Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island, sul trono, un video ci annuncia un volto del tutto inedito al suo fianco. Cristiana è una bellissima ragazza di 22 anni con gli occhi azzurri e uno sguardo intenso. È una speaker radiofonica presso radio siciliana, si definisce una “siciliana doc e fiera di esserlo”.
“Sono felice, simpatica, solare ma anche permalosa e un po’ troppo logorroica… sono un vulcano di energia!”, ha ammesso nel video di presentazione, pubblicato su Witty TV, spiegando, però, che dietro a questa facciata solare e felice c’è una ragazza che ha avuto un’infanzia complicata e che è cresciuta insieme ai suoi nonni e non con i genitori.
Visualizza questo post su Instagram
Cristiana Anania è la nuova tronista di Uomini e Donne: un’infanzia difficile e la ricerca del fidanzato
“Dietro questa mia esuberanza ci sono tantissimi buchi neri che mi hanno portato a crescere molto più di quanto avrei dovuto. – ha raccontato nel video Cristiana – Sono figlia di genitori separati e in tantissime occasioni ho dovuto fare io da guida a chi avrebbe dovuto insegnarmi la vita.” Nelle immagini si commuove, infatti, accanto alla nonna, che sottolinea “quante ne abbiamo passate”, “Tante!” risponde la tronista commossa.
Oggi, però, il peggio è passato e Cristiana Anania arriva a Uomini e Donne per cercare l’amore. “Mi sento fortunata perché finalmente ho l’opportunità di trovare un fidanzato e sono davvero curiosa di riprovare le sensazioni che solo l’amore ti può dare.”, ha spiegato la 22enne, sottolineando come per lei “L’amore per me è vita”.