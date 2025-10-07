Cristiana Anania porta in esterna Simone, un altro corteggiatore, e viene duramente criticata nello studio di Uomini e Donne.
Cristiana Anania nel mirino dei corteggiatori al termine della registrazione di Uomini e Donne di oggi, martedì 7 ottobre. La tronista è tornata nello studio di Uomini e donne dopo il bacio con Jakub Bakkour, prima bacio in assoluto dell’attuale stagione di Uomini e Donne arrivato nella precedente registrazione. Chi, tuttavia, si aspettava la scelta di Cristiana di portare nuovamente in esterna Jakub è rimasto spiazzato perché la tronista, pur provando un forte interesse per l’ex tentatore di Temptation Island, ha deciso di conoscere un altro corteggiatore.
Cristiana, decisa a concludere il percorso sul trono di Uomini e Donne con un ragazzo con cui costruire una storia, non si sta concentrando su un unico corteggiatore ma sta provando a conoscere tutti i ragazzi che la colpiscono. Nella registrazione odierna, però, è stata fortemente criticata.
Cristiana Anania, esterna con Simone a Uomini e Donne
Nella registrazione di Uomini e Donne del 7 ottobre 2025,. come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Cristiana Anania ha scelto di lasciare a casa Jakub dopo il bacio e di uscire con Simone, un nuovo ragazzo che, esteticamente ha colpito subito la tronista che ha deciso così di portarlo in esterna.
La scelta di Cristiana ha scatenato la reazione degli altri corteggiatori. In primis, ad attaccare la tronista e le sue scelte è stato Ernesto che, deluso dal suo modo di fare, si rifiuta anche di ballare con lei. Il trono di Cristiana, dunque, sta scatenando sempre più colpi di scena.