Cristiana Anania ammette di avere dei dubbi su Jakub e di non fidarsi di lui: ecco i timori della tronista di Uomini e donne.

Dopo le prime registrazioni di mera conoscenza, il trono classico sta finalmente entrando nel vivo. Sia Flavio Ubirti che Cristiana Anania stanno conoscendo i rispettivi pretendenti e cominciano ad avere dei dubbi su qualcuno. In particolare, nella registrazione dell’11 settembre 2025, dopo essere uscita in esterna con Jakub, in studio, ha ammesso di avere dei dubbi. A scatenare le paure della tronista è il passato da tentatore di Temptation Island di Jakub Bakkour.

Se nelle precedenti registrazioni, la tronista aveva dichiarato di fidarsi e di non soffermarsi su quell’esperienza, nella registrazione di ieri, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, ha ammesso di non fidarsi di lui e di temere che la vera ragione della sua presenza nel programma sia la voglia di visibilità. Un’accusa che ha dato il via ad una discussione in studio coinvolgendo gli altri protagonisti.

Cristiana Anania: le storie di Jakub scatenano dubbi a Uomini e Donne

Nello studio di Uomini e Donne, Cristiana Anania svela di aver visto alcune storie pubblicate da Jakub su Instagram spiegando di non averle gradite e di vedere in quei contenuti il desiderio di conquistare visibilità. Un’accusa che, però, l’ex tentatore di Temptation Island rimanda al mittente. Per chiarire la situazione, Maria De Filippi decide così di mostrare i contenuti social del corteggiatore che viene difeso da Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Come svela la talpa di Gemma Palagi, infatti, gli opinionisti considerano le storie Instagram di Jakub dei contenuti normali e di credere alla sua voglia di trovare l’amore. Nonostante i dubbi di Cristiana, la situazione sembra chiarita. Tuttavia, la tronista, ammette che ormai “le è un pò sceso” come fa sapere Lorenzo Pugnaloni. Nonostante tutto, però, almeno per il momento, ha deciso di non eliminarlo.

