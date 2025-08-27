Prima segnalazione su Cristiana Anania, nuova tronista di Uomini e Donne. Una conoscente svela un retroscena.

Arriva la prima segnalazione su Cristiana Anania, nuova tronista di Uomini e Donne che, a 22 anni, ha deciso di mettersi in gioco provando a cercare l’amore nel programma di Maria De Filippi dove sono nate diverse coppie. Cristiana si è presentata al pubblico di Uomini e Donne nel corso della prima registrazione della stagione e il suo video ha diviso il pubblico tra chi la considera adatta al trono vedendo in lei una ragazza estroversa e determinata e chi, invece, non la considera adatta perché troppo giovane.

La presenza sul trono di Cristiana ha anche attirato l’attenzione di chi la conosce. Dopo meno di 24 ore dalla pubblicazione del suo video di presentazione, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto la segnalazione di una conoscente di Cristiana che, a quanto pare, avrebbe avuto un fidanzato fino a luglio.

La segnalazione su Cristiana Anania di Uomini e Donne

Cristiana Anania, come svela lei stessa nel video di presentazione realizzato per Uomini e Donne, lavora come speaker per una radio locale. A quanto pare, però, la tronista si diletta anche a fare pubblicità come riferisce la persona che ha fatto la segnalazione a Lorenzo Pugnaloni. “Cristiana fa da tempo pubblicità per un negozio del mio Paese, un negozio di detersivi”, si legge nel messaggio.

“In giro si sapeva che lei fosse fidanzata con il proprietario del negozio. Infatti, fino al 2 luglio ci sono video sponsorizzati con lei in negozio”, si legge ancora. “Fino a giugno/luglio girava in moto con lui”, conclude il messaggio. Cristiana, dunque, potrebbe aver accettato il trono anche per voltare definitivamente pagina dopo la fine di questa eventuale storia.