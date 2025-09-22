Su Cristiana Anania, dopo la presentazione come tronista di Uomini e Donne, Maria De Filippi svela un retroscena riguardante Amici.

Cristiana Anania si è presentata sul trono di Uomini e donne in tutta la sua bellezza. Nel corso della puntata del 22 settembre 2025, dopo la presentazione di Flavio Ubirti, Maria De Filippi ha presentata la tronista che è arrivata in studio dopo il video di presentazione accolta da Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti. La conduttrice ha così spiegato che Cristiana e Flavio hanno due caratteri opposti: Flavio ha un carattere posato e calmo mentre Cristiana è un vero peperino e non sta mai ferma.

Cristiana, inoltre, ammette di non aver trattenuto le lacrime nel vedere le immagini dei nonni nel video di presentazione. Successivamente, la tronista si è accomodata sul trono e Maria De Filippi ha così svelato un retroscena sul provino.

Cristiana Anania e il provino per Amici: Maria De Filippi racconta tutto

“Quando è venuta a fare il provino da tronista, possiamo raccontarlo? Lei mi ha parlato di Amici e mi ha detto che aveva fatto anche il provino di Amici anni precedenti e che ci era rimasta malissimo perché non passò”. Comincia così il racconto della De Filippi sul provino di Cristiana. “In quel momento io le dico che in quel momento li stavano facendo, quindi se voleva andare poteva farlo. Lei è andata. Noi il provino per Uomini e Donne non lo avevamo nemmeno iniziato ancora. Io le ho consigliato di farlo, perché magari poteva andare avanti, così da non restare con quel tarlo”, ha aggiunto ancora la conduttrice.

Cristiana ha così seguito il consiglio della De Filippi ma ha poi capito di non avere più entusiasmo per il canto. “Me la sono voluta godere tutta. Ho fatto i casting ma non me la sarei goduta allo stesso modo, anche perché non faccio più musica come prima e quindi trovavo più coerente provare questa esperienza”, ha concluso.