Dura lite a Uomini e Donne, nel corso dell'ultima registrazione, tra le troniste Sara Gaudenzi e Cristiana Anania. A scatenare tutto è Jakub Bakkour.

Scintille nello studio di Uomini e donne nel corso della registrazione del 3 novembre 2025 tra le troniste Sara Gaudenzi e Cristiana Anania che, già nelle scorse settimane, si sono punzecchiate. Ciò che è accaduto nella registrazione di ieri, invece, ha dato il via ad un nuovo capitolo del trono classico che si preannuncia infuocato. A scatenare lo scontro tra Sara e Cristiana è stato Jakub Bakkour, l’ex tentatore arrivato in trasmissione all’inizio della stagione come corteggiatore. La presenza sul trono di Cristiana aveva spinto Jakub a restare in trasmissione e, sin dalle prime puntate, la Anania ha mostrato un forte interesse nei suoi confronti.

Interesse che è poi leggermente scemato a causa dei dubbi di Cristiana che non ha mai davvero creduto al suo interesse al punto da aver fatto dei passi indietro anche dopo il bacio. Di fronte all’atteggiamento di Cristiana, Jakub ha deciso di eliminarsi per poi tornare in trasmissione quando Sara ha chiesto di averlo come corteggiatore.

Bacio tra Sara Gaudenzi e Jakub Bakkour: scontro a Uomini e Donne

La scelta di Sara Gaudenzi di richiamare Jakub Bakkour e la decisione di quest’ultimo di tornare in trasmissione per corteggiarla aveva già indispettito Cristiana Anania che, nella registrazione del 3 novembre 2025, non è riuscita a trattenersi scagliandosi contro Sara dopo aver visto l’esterna del bacio tra quest’ultima e Jakub Bakkour.

Sara ha così accusato Cristiana di essere un’immatura e di essere gelosa di Jakub: secondo la tronista, Cristiana si è pentita di averlo lasciato andare al punto da aver provato a ricucire un rapporto raggiungendolo in camerino per chiedergli scusa per come si è concluso il tutto tra loro. Jakub, da parte sua, appare concentrato sul suo nuovo percorso con Sara che viene accusata, poi, da Cristiana, di essere interessata solo a creare un circo in studio.

