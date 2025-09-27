Cristiana Anania, caos a Uomini e Donne: il corteggiatore Daniele la definisce “maleducata” e smonta la sua immagine da ragazza matura.

Cristiana Anania ha eliminato Daniele a Uomini e Donne, ma il corteggiatore non ha preso molto bene la scelta della tronista. Cos’è successo? Andiamo con ordine. Iniziato da pochissimo, il trono di Cristiana Anania promette grandi scintille, anche se come spesso accade quando seduta sul trono c’è una splendida ragazza, si creano i primi malumori tra i pretendenti. La giovane ha deciso infatti di eliminare alcuni corteggiatori insieme a Flavio Ubirti, anche lui sottoposto a questo difficile compito.

Le clip inedite sono state mostrate su Witty Tv, dove è stata trasmessa la parte di selezione dei tronisti. Ovviamente, alcuni non hanno preso bene la decisione di Cristiana Anania: è il caso di Daniele Del Toro, che dopo aver scoperto di essere stato eliminato ha scatenato il caos. Il ragazzo è stato definito dalla tronista come arrogante e presuntuoso, e lui le ha donato pan per focaccia. Cosa le ha risposto? Scopriamo tutto sulla clamorosa frecciata social.

Daniele Del Toro risponde per le rime a Cristiana Anania: frecciata a Uomini e Donne

“Non ti ho mancato di rispetto, non sono stato arrogante, tutt’altro. Ti ho chiesto scusa nel caso in cui tu ti fossi sentita offesa“, ha detto Daniele Del Toro dopo aver scoperto di essere stato eliminato da Uomini e Donne. Il corteggiatore di Cristiana Anania ha poi continuato: “Quindi è inutile che tu mi etichetti come quello che non sono e che tu voglia farmi passare per quello che non sono e volevo aggiungere soltanto un’altra cosa. Tina ha detto che non era un motivo per eliminami, non ho avuto modo di ribattere, questo è un discorso intelligente, che fa una persona matura e non una ragazza di 22 che si spaccia per persona matura che non è“. Alla fine, l’augurio: “Ti mando un grande in bocca in lupo“.