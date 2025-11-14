Cristiana Anania gelosa di Jakub dopo il ritorno di lui a Uomini e Donne per corteggiare Sara Gaudenzi?

Il trono classico si è ufficialmente infiammato dopo l’autoeliminazione di Jakub Bakkour come corteggiatore di Cristiana Anania e la scelta di Sara Gaudenzi di farlo tornare in trasmissione per conoscerlo. L’ex tentatore di Temptation Island ha cominciato la sua avventura a Uomini e Donne corteggiando Cristiana Anania con cui c’è stato anche un bacio. Dopo il bacio, però, la situazione è precipitata: la tronista, non fidandosi totalmente di lui, è apparsa sempre più fredda fino a scegliere un nuovo ragazzo per un’esterna. Dopo una durissima discussione, Jakub ha scelto di eliminarsi non presentandosi più in trasmissione.

Di fronte a tale scelta, Sara Gaudenzi ha chiesto alla redazione di farlo tornare e il corteggiatore ha accettato presentandosi in studio e decidendo ci corteggiare Sara con cui, poi, in esterna si è raccontato mostrando un lato dolce e sensibile del suo carattere.

Cristiana Anania e la delusione per Jakub Bakkour

La prima esterna di Sara Gaudenzi e Jakub Bakkour è stata bella e molto semplice ed è piaciuta a tutti scatenando anche la reazione di Cristiana che ha notato un Kakub diverso da quello che ha conosciuto lei. Sara, da parte sua, ha accusato Cristiana di essere una “bimba viziata” e di voler Jakub solo perché ha capito che lui non tornerà. al termine della puntata, Cristiana si è raccontata ai microfoni di WittyTv e ha parlato nuovamente di Jakub ribadendo di averlo visto diverso.

“Io veramente lo vedo diverso”, ammette Cristiana Anania che poi aggiunge che, forse, in Sara vede una donna matura. “Ci sono rimasta male perché invece di goderti l’esterna mi hai lanciato delle frecciatine”, aggiunge ancora la tronista che, ora, è concentrata su Ernesto e Federico, due ragazzi molto diversi tra loro che hanno conquistato le sue attenzioni.