È tutto pronto per una nuova registrazione di Uomini e Donne oggi mercoledì 2 settembre 2025 ed al centro dell’attenzione ci sono non solo le dame e i cavalieri del Trono Over ma anche i protagonisti del Trono Classico. E tutti gli occhi sono puntati sulla nuova tronista di Uomini e Donne Cristiana Anania alle prese con le prime esterne e le prime conoscenze. Stando a quanto riportano le anticipazioni, infatti, la bella siciliana sta conscendo meglio i suoi corteggiatori, con alcuni sta nascendo già una certa sintonia mentre con altri non è scattato nulla e per questo ha deciso di eliminarli.

E scendendo nel dettaglio proprio dalle anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi si scopre che continuerà la conoscenza tra la nuova tronista Cristiana Anania e Jakub Bakkour, quest’ultimo è una vecchia conoscenza del pubblico di Canale 5 perché ha partecipato ad una passata edizione come tentatore a Temptation Island 2025. Le ‘talpe’ del sempre attento Lorenzo Pugnaloni riportano che Cristiana e Jakub sono usciti insieme in esterna. La tronista ha deciso di portarlo con lei fuori un po’ provocazione sostenendo che fosse il classico ‘bello che non balla’ e invece contro i suoi stessi pronostici ha scoperto di trovarsi molto bene.

Chi è Cristiana Anania, la tronista di Uomini e Donne divisa tra Jakub Bakkour e Federico

È ancora presto per provare anche solo ad ipotizzare chi sarà la possibile scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne alla fine del suo percorso. Tuttavia in queste prime registrazioni è già emerso che la tronista avrebbe già delle preferenze, nella scorsa registrazione ha conosciuto meglio Federico, un giovane corteggiatore sul quale al momento le informazioni sono poche, poi un po’ provocazione ed un po’ per stuzzicarlo ha deciso di portare in esterna l’ex tentatore di Temptation Island 2025 Jakub Bakkour ricredendosi subito e sostenendo di essersi trovata molto bene con lui e che è convinta ci sia molto da scoprire. Tutto ciò alimenta la curiosità: cosa succederà nella registrazione di oggi di Uomini e Donne del 2 settembre 2025?

Nel frattempo facciamo un passo indietro e capiamo meglio chi è Cristiana Anania la nuova tronista di Uomini e Donne: ha 22 anni e lavora come speaker radiofonica presso una radio locale. È siciliana e nello specifico originaria di Palermo, durante il video di presentazione ha ammesso di essere molto legata ai suoi nonni Michele e Rosanna e di aver sofferto molto la separazione dei suoi genitori. Ha concluso dicendo di partecipare a Uomini e Donne per trovare l’amore della sua vita e di essere pronta a tutte le emozioni che il dating show le riserverà.