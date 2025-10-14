Cristiana Anania, dopo l'autoeliminazione di Jakub, scatena la bufera a Uomini e Donne lasciando lo studio per inseguire Federico.

Il trono di Cristiana Anania è entrato nel vivo e, finora, è quello che sta regalando i maggiori colpi di scena come quelli avvenuti nella registrazione di Uomini e Donne del 13 ottobre 2025. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, il momento dedicato a Cristiana è iniziato con un filmato di ciò che è accaduto in camerino tra la tronista e Jakub dopo la scorsa puntata. Nonostante il bacio, tra Jakub e Cristiana le incomprensioni continuano soprattutto a causa della poca fiducia della tronista nel corteggiatore. I due, così, in camerino, hanno avuto un durissimo scontro in seguito al quale Jakub ha deciso di autoeliminarsi.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 13 ottobre 2025/Jukub si autoelimina, Cristiana nella bufera

Una decisione, quella di Jakub, che Cristiana, per il momento, pare aver accettato. Tuttavia, a far discutere è l’atteggiamento che la tronista ha avuto in studio nei confronti degli altri corteggiatori. Tutto accade, infatti, quando Maria De Filippi comincia a parlare di Federico ed Ernesto.

Cristiana Anania tra Federico ed Ernesto a Uomini e Donne

Chiuso il capitolo Jakub, Maria De Filippi si concentra su Federico ed Ernesto e racconta cos’è successo nell’ultima settimana. La conduttrice spiega che Cristiana, in settimana, aveva scelto di portare in esterna Federico che, nelle scorse puntate, ha manifestato il proprio fastidio nei confronti della tronista che ha preferito uscire spesso con Jakub lasciando lui a casa. Nella registrazione del 13 ottobre, Federico ha poi scoperto che Cristiana ha annullato la loro esterna per uscire con Ernesto.

Gianni Sperti attacca Mario Lenti e mette in guardia Gemma a Uomini e Donne/ "Interessato alla popolarità"

Una situazione che ha scatenato la dura reazione di Federico che, convinto di non piacere alla tronista e non volendo perdere tempo, ha lasciato lo studio andando via. Cristiana, nonostante la presenza di Ernesto in studio, ha seguito Federico lasciando Ernesto solo al centro dello studio e scatenando la reazione del web che ha criticato il suo atteggiamento.