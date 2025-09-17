Cristiana Anania discute con Jakub a Uomini e Donne: i dubbi della tronista sulla corteggiatrice.

Il trono di Cristiana Anania a Uomini e donne si sta rivelando più difficile del previsto per la tronista che ha cominciato l’avventura con tanta speranza di trovare l’amore. L’inizio, però, non sta andando nel migliore dei modi: la tronista non ha ancora mostrato un interesse particolare per un corteggiatore e la presenza di Jakub continua a crearle dubbi e tentennamenti. Tra i corteggiatori di Cristiana, infatti, c’è l’ex tentatore di Temptation Island, Jakub Bakkour che, però, non è entrato nelle grazie della tronista.

Dopo aver portato in esterna altri corteggiatori, Cristiana ha deciso di uscire anche con Jakub per conoscerlo meglio. Se inizialmente, la tronista aveva dichiarato di essere fiduciosa nei confronti di Jakub, nelle ultime registrazioni, qualcosa è cambiato.

Cristiana Anania contro Jakub a Uomini e Donne: arriva l’eliminazione?

Alcune storie social di Jakub hanno fatto sorgere diversi dubbi sulla sincerità del corteggiatore. Cristiana, infatti, ha ammesso di temere che la presenza di Jakub a Uomini e Donne sia dovuto soprattutto al desiderio di visibilità piuttosto che alla voglia di trovare l’amore. Per aiutare Cristiana, Maria De Filippi, nella scorsa registrazione, aveva mostrato in studio le storie portando Gianni Sperti e Tina Cipollari a difendere il corteggiatore non vedendo nulla di male nei suoi contenuti social.

Nella registrazione del 16 settembre 2025, come svelano le anticipazioni di Uomini e Donne diffuse da Lollo Magazine, Cristiana ha polemizzato nuovamente con Jakub per una nuova storia pubblicata su Instagram ricordando i dubbi che già aveva sul corteggiatore e ribadendo di non fidarsi totalmente di lui. Per il momento, tuttavia, l’eliminazione non è ancora arrivata. Jakub, dunque, nelle prossime registrazioni, dovrà dimostrare alla tronista di essere seriamente interessato a conoscerla e di non essere alla ricerca della popolarità.

