Cristiana Anania scatena il caos a Uomini e Donne per la reazione avuta quando Jakub è tornato nel programma per Sara Gaudenzi.

Il trono classico non decolla e, dopo Flavio Ubirti considerato non adatto al ruolo di tronista, finisce nel mirino del web ma anche degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari anche Cristiana Anania. Arrivata sul trono con buone speranze, la tronista ha cominciato a deludere le aspettative del pubblico per l’atteggiamento avuto con Jakub Bakkour, l’ex tentatore di Temptation Island 2025 di cui non si è mai fidata al punto da metterlo in dubbio anche per le storie pubblicate su Instagram.

Nonostante un bacio, i due non sono riusciti a trovare un punto d’incontro fino a discutere animatamente portando Jakub ad autoeliminarsi. L’addio di Jakub, tuttavia, è durato pochissimo perché Sara Gaudenzi, la nuova tronista, incuriosita dal carattere, ha chiesto alla redazione di poterlo conoscere. Jakub, così, ha accettato tornano in trasmissione per conoscere e corteggiare Sara.

Jakub torna a Uomini e Donne: la reazione di Cristiana Anania

Come svela Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, il ritorno di Jakub Bakkour ha scosso fortemente Cristiana Anania che non è riuscita a nascondere la delusione mista alla rabbia. La tronista, infatti, ha attaccato duramente il corteggiatore accusandolo di non essere mai stato realmente interessato a lei e di essere semplicemente alla ricerca di popolarità al punto da aver accettato di tornare subito nel programma per corteggiare Sara.

La reazione di Cristiana, però, spacca lo studio. Gianni Sperti, pur non comprendendo totalmente l’atteggiamento di Cristiana che, con i suoi dubbi e i suoi attacchi ha portato Jakub ad eliminarsi, è convinto che quella di Cristiana sia una reazione dettata dalla gelosia. Tina Cipollari, invece, ha difeso la scelta di Jakub attaccando la giovane tronista. Insomma, le prossime puntate di Uomini e Donne saranno ricche di scintille e non è da escludere la lite tra Cristiana e Sara.

