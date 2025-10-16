Ex corteggiatore di Uomini e Donne attacca Cristiana Anania dopo la sua eliminazione: le dure parole.

Il percorso sul trono di Uomini e Donne di Cristiana Anania si sta rivelando più difficile del previsto. La tronista è finita nella bufera per l’atteggiamento assunto con Jakub Bakkour che, dopo essersi autoeliminato, è tornato in trasmissione per corteggiare Sara Gaudenzi. Dopo le critiche ricevute dal popolo del web. Cristiana Anania è finita nel mirino di Lorenzo Di Bari, ex corteggiatore di Cristiana Anania che, dopo la sua eliminazione, è tornato a parlare nel corso dell’ultima puntata di “CasaLollo 3”.

Lorenzo è stato eliminato in seguito ad un confronto a telecamere spente, ma oggi ha deciso di raccontare la propria verità svelando di essere deluso e amareggiato per l’atteggiamento di Cristiana che, stando a quanto raccontato dall’ex corteggiatore, sarebbe molto diversa da come si mostra in puntata.

Lorenzo Di Bari contro Cristiana Anania: le parole dell’ex Uomini e Donne

“In puntata si comportava in maniera schiva, senza approcciarsi a nessuno. Fuori, invece, è completamente diversa”, ha dichiarato Lorenzo Di Bari ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni nel corso dell’ultima puntata di Casa Lollo. Lorenzo, inoltre, ha parlato anche del rapporto tra Cristiana e Jakub: “Se si sta concentrando esclusivamente su Jakub, significa che è un po’ come lui… anche se, secondo me, lui non è vero. Forse si è lasciata trascinare, ma non è quella che vuole far credere.”

Infine, a telecamere spente, Lorenzo ha svelato di aver avuto in incontro di fuoco durante il quale ha conosciuto una Cristiana che in puntata non si era vista: “Non mi aspettavo che reagisse così. Pensavo fosse più matura e coerente. Invece mi ha spiazzato,” ha concluso l’ex corteggiatore. Il percorso sul trono di Cristiana Anania, ad oggi, si sta rivelando più difficile del previsto e l’arrivo di Sara Gaudenzi non la sta aiutando.