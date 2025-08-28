Cristiana Anania, nuova tronista di Uomini e Donne, oltre ad essere una speaker radiofonica, ha un talento nascosto.

Giovanissima e bellissima, Cristiana Anania ha conquistato la fiducia della redazione di Uomini e Donne che l’ha scelta come nuova tronista. Cristiana è stata ufficialmente presentata come tronista nel corso della prima registrazione e il suo video di presentazione è diventato immediatamente virale. A soli 22 anni, oltre a cercare l’amore della sua vita, Cristiana è anche una persona molto decisa e determinata. Estroversa, allegra e innamorata della vita, lavora come speaker in una radio locale.

Con la voce, dunque, ha trovato la propria strada professionale ma quello di intrattenere il pubblico in radio non è l’unico talento di Cristiana. La nuova tronista di Uomini e Donne, infatti, ha un profilo Instagram in cui sfoggia la sua indiscutibile bellezza, ma anche il suo talento canoro. Cristiana, infatti, ha una passione per la musica e canta anche molto bene.

Il talento canoro di Cristiana Anania

Nel video di presentazione realizzato per Uomini e Donne, Cristiana Anania ha parlato della propria vita confessando di aver attraversato un periodo difficile a causa della separazione dei genitori: “Dietro la mia sicurezza e la mia esuberanza si nascondono tanti vuoti che mi hanno costretta a crescere più in fretta di quanto avrei voluto. Sono figlia di genitori separati e spesso mi sono ritrovata a fare io da punto di riferimento a chi, invece, avrebbe dovuto guidare me. Per fortuna ho avuto accanto i miei nonni, nonna Rosanna e nonno Michele, che fin dall’infanzia mi hanno dato la cosa più importante per una bambina: protezione e certezze”.

Pur avendo parlato del proprio lavoro, non ha svelato di saper cantare molto bene e di essere una fan di Miley Cyrus e di Pink. Tra le storie in evidenza presenti sul suo profilo Instagram, infatti, c’è una cartella intitolata “Sing” in cui sfoggia le sue doti canore.