Prima esterna tra Cristiana Anania e il corteggiatore Jakub? Cosa sta accadendo a Uomini e Donne.

Bellissima, estroversa e determinata a trovare l’amore, Cristiana Anania ha colpito i fan di Uomini e Donne sin dalla pubblicazione del video di presentazione. Durante le prime registrazioni, oltre a raccontarsi, Cristiana ha cominciato a conoscere i corteggiatori arrivati in studio per lei con un appuntamento al buio. Esattamente come il collega Flavio Ubirti, Cristiana ha fatto le prime esterne di conoscenza con i ragazzi che l’hanno colpita di più sin dal primo sguardo ma per ora ha scelto di non uscire con Jakub, il corteggiatore che ha alle spalle un’esperienza come tentatore di Temptation Island.

La pregressa partecipazione a Temptation Island e il legame con Javier Martinez perché entrambi sono stati seguiti dallo stesso manager, Cristiana ha scelto di fidarsi di lui e di non eliminarlo. Per il momento, tuttavia, ha preferito non portarlo in esterna.

Cristiana Anania: cosa cerca a Uomini e Donne

Figlia di genitori separati, pur essendo molto giovane, Cristiana Anania cerca un compagno con cui poter vivere delle belle emozioni. Nonostante mostri una grande sicurezza, Cristiana, nel video di presentazione per Uomini e Donne, ha svelato di portare con sé tanti vuoti e tanti dolori.

“Dietro la mia sicurezza e la mia esuberanza si nascondono tanti vuoti che mi hanno costretta a crescere più in fretta di quanto avrei voluto. Sono figlia di genitori separati e spesso mi sono ritrovata a fare io da punto di riferimento a chi, invece, avrebbe dovuto guidare me. Per fortuna ho avuto accanto i miei nonni, nonna Rosanna e nonno Michele, che fin dall’infanzia mi hanno dato la cosa più importante per una bambina: protezione e certezze”.