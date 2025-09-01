Il percorso di Cristiana Anania a Uomini e Donne inizia con le prime eliminazioni e l'esterna con il corteggiatore Federico.

Il percorso di Cristiana Anania sul trono di Uomini e Donne è ufficialmente cominciato. La 22enne nuova tronista del dating show di canale 5 ha iniziato la sua avventura con il piede giusto e le idee chiare. Dopo essersi presentata al pubblico, ha cominciato a conoscere i suoi corteggiatori che, in studio, sono arrivati per un appuntamento al buio. In studio, Cristiana ha potuto così conoscere, guardare e ascoltare le presentazioni dei ragazzi che hanno poi potuto scegliere se restare o meno in trasmissione per conoscerla e corteggiarla.

Tra i ragazzi scesi per Cristiana, c’è un corteggiatore che ha colpito in modo particolare la tronista che ha così scelto di rompere il ghiaccio portandolo in esterna. Come svelano, infatti, le anticipazioni, infatti, la tronista ha fatto una sola esterna ma pare sia andato tutto per il meglio.

Cristiana Anania e l’esterna con Federico: com’è iniziato il percorso della tronista di Uomini e Donne

Pur essendo giovanissima, Cristiana Anania ha le idee chiare e spera di trovare, durante l’avventura sul trono di Uomini e Donne, il vero amore con cui darà il via ad una vera favola come quella che hanno vissuto e continuano a vivere alcuni dei protagonisti del passato. Tra tutti i corteggiatori, Cristiana è uscita con Federico con cui c’è stata una breve conoscenza come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni.

La tronista, inoltre, ha scelto di eliminare due dei ragazzi giunti in trasmissione facendo restare in studio Jakub, ex tentatore di Temptation Island che è arrivato in trasmissione per conoscere la tronista. Per lui, tuttavia, almeno per il momento, non è ancora arrivato il momento di uscire in esterna con la tronista.