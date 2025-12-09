Cristiana Anania tra Ernesto e Federico a Uomini e donne e per i fan la scelta sarebbe più vicina del previsto.

Se Ciro Solimeno ha da poco cominciato il percorso sul trono, Flavio Ubirti appare ancora con le idee confuse e Sara Gaudenzi non è affatto sicura dei suoi corteggiatori, Cristiana Anania potrebbe essere la prima tronista della stagione a fare la propria scelta. Dopo l’autoeliminazione di Jakub che è tornato in trasmissione per corteggiare Sara e la scelta di Simone che, a sua volta, ha deciso di provare a conoscere Sara, Cristiana è rimasta con Ernesto e Federico, i due corteggiatori che hanno conquistato le sue attenzioni sin dalle prime esterne e con i quali il feeling è diventato sempre più evidente.

Nonostante qualche scenata di gelosia da parte di entrambi e nonostante entrambi siano più volte andati via per poi tornare in trasmissione, i fan non hanno dubbi sul fatto che Cristiana arriverà alla scelta proprio con loro due e, stando a quello che si legge sui social, la scelta potrebbe essere davvero vicina.

Scelta Cristiana Anania a Uomini e Donne: pubblico diviso tra Ernesto e Federico

Difficile fare una previsione su chi sarà la scelta di Cristiana Anania che prova un evidente interesse sia per Ernesto che per Federico. Pur essendo molto diversi l’uno dall’altra, i due corteggiatori sono riusciti a conquistare le attenzioni della tronista che ha scelto di mettersi a nudo svelando le proprie emozioni in una lettera.

sia con Ernesto che con Federico ci sono stati baci e dichiarazioni importanti e, pur avendo fatto gesti per entrambi i corteggiatori, Cristiana non ha ancora fatto trapelare una preferenza e anche il pubblico sembra spaccato tra coloro che fanno il tifo per Ernesto e quelli che, invece, sperano che la scelta ricada su Federico. La scelta di Cristiana, dunque, potrebbe sorprendere tutti.