Cristiana Calone, chi è la figlia di Massimo Ranieri/ Riconosciuta a 37 anni perché..

Quella di Massimo Ranieri è una storia familiare molto particolare. Il cantante è padre Cristiana Calone, figlia nata quando aveva 19 anni da Franca Sebastiani. Cristiana è nata nel 1971 ma Ranieri, allora molto giovane, pur sapendo della sua esistenza non la riconobbe subito. L’atteso gesto è arrivato nel 2007, quando il cantante si decise a incontrarla di persona, presentandola poco dopo al pubblico in televisione in un suo show su Rai1. In un’intervista di qualche tempo fa ha infatti raccontato: “Ero famoso e avevo 19 anni. Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine.”

Cristiana Calore, Massimo Ranieri e la presentazione in diretta

Spiegando la storia di sua figlia Cristiana Calone, Massimo Ranieri ha poi ammesso che quella, “immagine”, è sempre stata “Una parola che mi ha sempre fatto schifo. L’unico alibi che ho è che ero giovanissimo e inesperto”, ha poi aggiunto il cantante (che stasera duetterà con Tiziano Ferro al Festival di Sanremo 2020). A questo errore però è riuscito a rimediare a distanza di anni. Così, per ufficializzare la sua paternità, Ranieri ha presentato sua figlia – ormai 37enne – in diretta sui Rai 1 nel corso di una puntata di «Tutte donne tranne me». Da allora tra i due c’è un bellissimo rapporto.

