Chi è Cristiana Calone, la figlia che Massimo Ranieri ha riconosciuto solo quando aveva 26 anni? Lui ammette: “L’unico alibi? Ero inesperto”

Massimo Ranieri è uno dei cantanti più amati dal pubblico, ma la sua vita più intima è avvolta dalla privacy, anche se alcune cose si sanno, come il fatto che abbia una compagna e il fatto che per molti anni non abbia riconosciuto quella che è sua figlia a tutti gli effetti. Si sta parlando di Cristiana Calone.

Solo quando aveva 26 anni la donna è stata riconosciuta da suo padre Massimo e soltanto nel 2007 si sono incontrati di persona andando a ricucire un rapporto che in fin dei conti non è mai iniziato nel migliore dei modi.

Massimo Ranieri figli, il suo grande sogno resta vivo/ “Potrei essere un padre ideale”

La figlia l’ha avuta dal grande amore per la cantante e scrittrice Franca Sebastiani, morta nel 2015 dopo un tumore.

Cristiana Calone sul padre Massimo Ranieri: “Ha compiuto un gesto importante”

Nel programma Rai Tutte donne tranne me Massimo Ranieri ha avuto modo di presentare al grande pubblico nientemeno che sua figlia Cristiana Calone a cui ha dedicato ‘La cura’ di Franco Battiato. In un’intervista di un paio d’anni fa la donna aveva confessato che “ha compiuto un gesto importante” considerando quanto sia un uomo riservato e che ci tiene alla sua vita privata.

Massimo Ranieri, chi è: "Ho sempre sognato di fare il padre"/ "Cantavo per fame ai matrimoni"

Ma a sua discolpa cosa ha detto il cantante? Quando l’ha riconosciuta e tutto quanto lui ha spiegato che quando l’ha avuta era famoso, aveva solo diciannove anni, e ci sono state persone che lo hanno trascinato via dalla gioia della paternità perché poteva essere un danno alla sua immagine. “L’unico alibi? Ero inesperto”.

Lei d’altro canto ha confessato che avrebbe sempre voluto avere un padre da quando era una bambina.