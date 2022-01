Cristiana Calone, dopo il riconoscimento da parte del padre Massimo Ranieri com’è il rapporto?/ “Ogni mese…”

Cristiana Calone è la figlia di Massimo Ranieri. Il cantante ha riconosciuto la sua paternità solo alcuni anni fa. Massimo la incontrò per la prima volta nel 2007 presentandola pubblicamente nella sua trasmissione. Cristiana era intervenuta a “Domenica Live” di Barbara D’Urso per raccontare il primo incontro con il padre: “Fino a quel momento lo avevo visto solo in tv. Il giorno che chiamò per la prima volta, mia madre sbiancò. Io gli dissi “Ciao papà”. Lui mi disse: “Che strano sentirsi chiamare così. Voglio che tu venga ospite nella mia trasmissione”. Io sono andata in jeans e maglietta, pensavo che sarei stata tra i pubblico. Invece, mi ha presentato ufficialmente. Dopo, io e la mamma siamo andati a casa da papà. Non si può vivere di rancore, di astio”.

Massimo Ranieri ha avuto Cristiana da Franca Sebastiani, morta sei anni fa. Nonostante la separazione tra i genitori, Cristina ha però raccontato che la madre non ha mai serbato rancore nei confronti di Ranieri: “Mia madre non ha mai detto una parola contro di lui. Mi ha sempre detto che lui mi ama. Papà c’è, per me, lo ringrazio pubblicamente perché grazie a lui ho una casa. Ogni mese mi paga un affitto e per me vuol dire tanto, perché ho un bambino di 5 anni. Un figlio non può odiare un genitore. Sono sicura che lui mi ama, perché siamo uguali”.

Cristiana Calone e l’amicizia con Manuela Villa: “Ci conosciamo da 30 anni e…”

Cristiana Calone è molto amica di Manuela Villa. Le due hanno vissuto la stessa esperienza essendo stata riconosciuta Manuela dal padre solo dopo una travagliata vicenda giudiziaria. Manuela Villa aveva parlato del rapporto tra Cristiana e suo padre Massimo Ranieri a Domenica Live: “Ci conosciamo da 30 anni. Quando ha ritrovato il padre, io ho pianto tantissimo. È stata anche la mia vittoria, anche se io non ho potuto avere quello che ha avuto lei”. Massimo Ranieri qualche anno fa rivelò che Cristiana nacque dopo una notte d’amore. Dopo alcuni anni, il cantante ha fatto mea culpa per il suo comportamento e ha rivelato: “Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine. Una parola che mi ha sempre fatto schifo. L’unico alibi che ho è che ero giovanissimo e inesperto. Ero un cantante famoso e avevo 19 anni”.

Oggi però il cantante si è avvicinato nuovamente a Cristiana e i loro rapporti sono ottimi. Massimo Ranieri è anche nonno di Giovanni. La sua nascita ha sancito definitivamente la pace tra Cristiana e Massimo. Al momento della nascita, Massimo aveva però voluto evitare l’assedio di fotografi e paparazzi e non si era recato in ospedale. Aveva conosciuto il nipote grazie ad una foto spedita sul telefonino.



