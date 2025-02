Massimo Ranieri ha una sola unica figlia con la quale non sono mancate, nel corso degli anni, le forti tensioni. La figlia di Massimo Ranieri si chiama Cristiana Calone e ha preso, solo più avanti, il cognome del papà che appunto è Calone (si chiama Giovanni, ndr). La donna, oggi cantante e scrittrice, è cresciuta con la mamma, la cantante Franca Sebastiani, perché non conosciuta dal papà che per lunghi anni ha preferito rimanere lontano dalla figlia. Facendo un passo indietro, Cristiana è nata il 9 luglio del 1970 ma il papà non ha voluto riconoscerla: per questo la storia con Franca Sebastiani si è conclusa, lasciando spazio a dolore e nostalgia.

La ragazza è stata riconosciuta dal papà quando aveva già 24 anni, nel 1995, grazie alla madre di Cristiana che si è spesa per far sì che arrivasse questo riconoscimento per la figlia. Franca Sebastiani ha dunque deciso di avviare la procedura per il riconoscimento legale. Solamente nel 2001, però, Cristiana è cresciuta a prendere il nome del papà, Massimo, il cui vero nome è Giovanni Calone. Nel 2007 Massimo Ranieri ha presentato ufficialmente sua figlia al pubblico: dopo averla invitata nel programma “Tutte donne tranne me”, il cantante ha deciso di raccontare i suoi errori di gioventù e di mostrare sua figlia.

Cristiana Calone, figlia di Massimo Ranieri, chi è: il talento nella musica

Cristiana Calone, figlia di Massimo Ranieri, come il papà ha deciso di dedicarsi alla musica. Anche la mamma, Franca Sebastiani, è stata una grande cantante molto conosciuta in Italia e famosa soprattutto negli anni ’60 e ’70. Sono vari in singoli pubblicati da Cristiana nel corso della sua carriera: tra questi i più conosciuti sono senza dubbio “She’s mine” e “Donne sole”. Il rapporto tra Massimo Ranieri e la figlia Cristiana, nonostante i rancori del passato, oggi è sereno: “Mio padre è sempre stato un uomo riservato che, in quell’occasione, ha compiuto un gesto importante mettendosi in gioco come non aveva mai fatto” ha dichiarato lei.