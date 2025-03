Tra i tanti amori di Massimo Ranieri, c’è una donna speciale tra tutte: lei si chiama Cristiana Calone. Si tratta, per chi non lo sapesse, della figlia di Massimo Ranieri, che il cantante ha riconosciuto solamente diversi anni dopo la sua nascita. Facendo un passo indietro, l’artista nato a Napoli nel 1951 ha avuto la figlia Cristiana nel 1970 ma non l’ha riconosciuta immediatamente, anzi: per diversi anni, non ha voluto dare il suo cognome a quella bambina che è cresciuta senza l’amore di un padre. Al momento della sua nascita, Massimo Ranieri era fidanzato con Franca Sebastiani: un amore scoppiato sul finire degli anni Sessanta e terminato proprio per via della gravidanza di lei. Il cantante di Napoli non si sentiva pronto ad avere un figlio e per questa ragione per diverso tempo non ha riconosciuto quella bambina venuta al mondo quando lui aveva solamente 19 anni.

Parlando proprio del suo comportamento quando scoprì che Franca Sebastiani, cantante e attrice, era incinta, Massimo Ranieri ha spiegato: “Ero famoso e avevo diciannove anni. Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine. L’unico alibi che ho è che ero inesperto”. Per tantissimi anni, Calone non ha voluto neppure sentire parlare di quella figlia illegittima: l’ha riconosciuta solamente nel 1995, quando lei aveva quasi 25 anni. Ma ancora, per diverso tempo non l’ha neppure incontrata. Nel 2007, poi, qualcosa è cambiato:

Cristiana Calone, figlia di Massimo Ranieri: le presentazioni ufficiali

Nel 2007 Massimo Ranieri invitò sua figlia Cristiana Calone ad una trasmissione da lui condotta su Rai 3 e dopo aver cantato “La cura” di Franco Battiato, la presentò a tutti, spiegando che si trattava appunto di sua figlia. Una sorpresa grande per Cristiana che da quel momento sentì finalmente di aver trovato un padre. Nonostante i tanti anni di assenza, la donna non ha mai recriminato nulla, anzi, ha cercato di comprendere l’atteggiamento del papà. La figlia di Massimo Ranieri, infatti, parlando del papà ha dichiarato: “Evidentemente per lui erano i tempi giusti, per me conta quello che ha fatto”.