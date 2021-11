Cristiana Calone, figlia Massimo Ranieri e Franca Sebastiani/ Riconosciuta dopo che..

Il rapporto tra Massimo Ranieri e la figlia Cristiana Calone

Il cantante Massimo Ranieri ha vissuto una grande storia d’amore con Franca Sebastiani. I due hanno condiviso una sentimento importante da cui, nel 1971, è nata la figlia Cristiana Calone. Quest’ultima è stata riconosciuta tardivamente dal cantautore, circa venticinque anni dopo la sua nascita, tuttavia la ragazza non ha mai mostrato livore nei confronti del papà, malgrado la sua assenza nei primi anni di vita.

Nel 2007 arriva addirittura un invito a sorpresa da parte di Massimo Ranieri, che vuole presentare sua figlia pubblicamente in televisione, durante un programma, per sancire definitivamente la “pace”. Con il tempo, quindi, l’artista e Cristiana sono riusciti a riavvicinarsi, voltando definitivamente pagina e archiviando un passato ricco di incomprensioni.

Massimo Ranieri e la morte della compagna Franca Sebastiani

Per quanto riguarda Franca Sebastiani, deceduta nel 2015 a casa di un tumore con cui combatteva da tempo, sappiamo che ha portato avanti la triplice attività di scrittrice, giornalista e di cantante. Non ha mai abbandonato del tutto la sua passione per la musica e negli anni novanta si è avvicinata anche alla canzone religiosa, prendendo parte nel 2005 al Primo Festival internazionale della canzone sacra. Franca Sebastiani si è arresa alla malattia alcuni anni fa, lasciando le sue sue due figlie Cristiana, nata appunto il 9 luglio 1970 dalla sua relazione con Massimo Ranieri, e Amalia.

