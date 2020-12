Cristiana Calone, figlia Massimo Ranieri/ “Lui mi ama, perché siamo uguali”

Cristiana Calone è la figlia di Massimo Ranieri, l’istrione della musica italiana protagonista dello show “Qui adesso” in onda su Rai3. Un rapporto importante quello che lega padre e figlia anche se i due si sono conosciuti molti anni dopo dalla nascita di Cristina. Classe 1971, Cristiana è nata dall’amore fra Massimo Ranieri e la compagna Franca Sebastiani scomparsa qualche anno fa dopo aver lottato diversi anni contro un terribile tumore. In realtà Giovanni Calone, vero nome del cantante di “Perdere l’amore” ha riconosciuto la figlia solo nel 1995, mentre nel 2007 c’è stato il primo incontro. Tutto è avvenuto a sorpresa durante una puntata di “Tutte Donne Tranne Me”, lo show dell’artista presentato in prima serata su Rai1. Una sorpresa meravigliosa per Cristiana che si è ritrovata da spettatrice a protagonista sul palcoscenico in compagnia dell’amato padre che le ha dedicato “La cura” di Franco Battiato.

Cristiana Calone: “papà Massimo Ranieri c’è per me”

Un primo incontro che Cristiana Calone ha scalfito nel cuore e che non dimenticherà mai e che ha dato il via ad un rapporto vero con il suo papà Massimo Ranieri. Non solo, la Calone ha rivelato a Domenica Live di Barbara D’Urso ulteriori dettagli su quella sorpresa fattela in diretta televisiva dal padre. Nonostante i due si siano ritrovati molti anni dopo, Cristiana è convinta dell’amore del padre al punto di dichiarare: “papà c’è, per me, lo ringrazio pubblicamente perché grazie a lui ho una casa. Ogni mese mi paga un affitto e per me vuol dire tanto, perché ho un bambino di 5 anni. Un figlio non può odiare un genitore. Sono sicura che lui mi ama, perché siamo uguali”. Non solo, la Calone ha anche precisato di non nutrire alcun rancore verso il padre: “non si può vivere di rancore, di astio”. Oggi i rapporti tra Massimo Ranieri e la figlia sono ottimi e non perdono occasione per trascorrere del tempo insieme.



