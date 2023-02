Cristiana Calone, figlia Massimo Ranieri/ “Non si può vivere di rancore, di astio”

Cristiana Calone e l’incontro con il papà Massimo Ranieri

Cristiana Calone è la figlia di Massimo Ranieri nata dall’amore con Franca Sebastiani. Nel 2007 il cantante l’ha riconosciuta presentandola al grande pubblico italiano durante una puntata di un suo programma di Rai1. Un rapporto controverso quello tra padre e figlia che oggi sono più uniti che mai. Proprio Cristiana nel salotto di Barbara D’Urso a Domenica Live ha raccontato il primo incontro con il padre: “fino a quel momento lo avevo visto solo in tv. Il giorno che chiamò per la prima volta, mia madre sbiancò. Io gli dissi ‘ciao, papà’. Lui mi disse: ‘Che strano sentirsi chiamare così. Voglio che tu venga ospite nella mia trasmissione’”.

Ospiti seconda serata Sanremo 2023, chi sono?/ Black Eyed Peas, Massimo Ranieri e...

Un incontro a cui Cristiana si è presentata in maniera semplice: “sono andata in jeans e maglietta, pensavo che sarei stata tra il pubblico. Invece, mi ha presentato ufficialmente. Dopo, io e la mamma siamo andati a casa da papà. Non si può vivere di rancore, di astio“.

Cristiana Calone: “mia madre Franca Sebastiani mi ha sempre detto che mi ama”

Nessun rancore o astio da parte di Cristiana Calone verso il padre Massimo Ranieri. Anzi proprio la donna, nata dall’amore tra il cantante e Franca Sebastiani, ha raccontato come la madre in vita non abbia mai parlato male del padre: “mi ha sempre detto che mi ama. Papà c’è, per me, lo ringrazio pubblicamente, perché grazie a lui ho una casa. Ogni mese mi paga un affitto e per me vuol dire tanto, perché ho un bambino di 5 anni. Un figlio non può odiare un genitore. Sono sicura che lui mi ama, perché siamo uguali”.

Leyla Martinucci e Franca Sebastiani, ex Massimo Ranieri/ Lui "innamorato dell’amore"

Un pò di rancore, invece, lo vive il cantante che ha dichiarato a Verissimo: “la mia ferita più grande è aver riconosciuto mia figlia troppo tardi. Una figlia ce l’ho ed è Cristiana che mi ha donato non solo l’emozione di essere padre ma anche di diventare nonno. Mi dispiace averla conosciuta quando era già grande. Quando è venuta al mondo non sono riuscito ad afferrare subito il dono che la vita mi stava offrendo e mi sono perso la magia della sua infanzia”.

LEGGI ANCHE:

Massimo Ranieri/ "Dopo Sanremo 2023 voglio cantare con un grande ensemble"

© RIPRODUZIONE RISERVATA