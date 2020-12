Cristiana Calone, figlia Massimo Ranieri/ “Non si può vivere di rancore, di astio”

Cristiana Calone è la figlia di Massimo Ranieri nata dal matrimonio con Franca Sebastiani. La storia della ragazza però si è fatta sentire visto che l’istrione della musica italiana ha deciso di riconoscerla solo dopo 25 anni. Un comportamento che Ranieri ha commentato così nel salotto di Domenica Live di Barbara d’Urso in cui ha partecipato diversi anni fa proprio con la figlia: “ero famoso e avevo 19 anni. Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine. L’unico alibi che ho è che ero inesperto”. Nonostante il papà l’abbia riconosciuta molto tardi Cristina non porta alcun rancore: “lo amo e non gli porto rancore, è impossibile odiare un genitore. Mia madre non ha mai detto una parola contro di lui”. La figlia di Massimo Ranieri ha rivissuto anche il primo incontro con il papà: “fino a quel momento lo avevo visto solo in tv. Il giorno che chiamò per la prima volta, mia madre sbiancò. Io gli dissi “Ciao papà”. Lui mi disse: “Che strano sentirsi chiamare così. Voglio che tu venga ospite nella mia trasmissione”. Io sono andata in jeans e maglietta, pensavo che sarei stata tra i pubblico. Invece, mi ha presentato ufficialmente. Dopo, io e la mamma siamo andati a casa da papà. Non si può vivere di rancore, di astio”.

Cristiana Calone, chi è la figlia di Massimo Ranieri

Cristiana Calone e Massimo Ranieri oggi sono più felici che mai. Figlia e padre hanno non sono recuperato gli anni persi, ma nel 2007 Cristina è stata anche ospite del programma di successo del cantante napoletano. L’invito è arrivato proprio da Massimo Ranieri: “voglio che tu venga ospite nella mia trasmissione”. Proprio durante quella serata Ranieri l’ha presentata ufficialmente al grande pubblico di Rai1 come la figlia. Classe 1971, Cristiana è nata dall’amore fra Massimo Ranieri e Franca Sebastiani. I genitori erano felicemente innamorati e sposati, ma il loro matrimonio è naufragato visto che Ranieri aveva solo 19 anni ed era nel pieno della sua carriera artistica. Complici i produttori discografici, il matrimonio di Massimo Ranieri con Franchina è naufragato spingendo l’artista a preferire la fama e il successo all’amore. Per anni Ranieri non ha riconosciuto la figlia: poi nel 1995 la decisione di riconoscerla fino alla presentazione ufficiale avvenuta nel 2007 in diretta televisiva.

