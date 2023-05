Cristiana Calone, figlia Massimo Ranieri/ “Quando mi ha riconosciuta che emozione”

Cristiana Calone, figlia di Massimo Ranieri, è stata ospite stamane negli studi del programma di Rai Uno, Uno Mattina in Famiglia, per parlare del padre alla luce dello show andato in onda ieri sera sul primo canale: “Sappiamo benissimo che Massimo Ranieri è un artista a tutto tondo – ha esordito Cristiana Calone – emozione spontanea, io essendo la figlia ho un amore accentuato, si guarda con occhi diversi. Per eccellenza la sua canzone che amo di più è Erba di casa mia – ha aggiunto – sono cresciuta con questa canzone da quando ho tre anni, è stato pane ed erba di casa mia. Il momento più bello dello show è stato invece quello con Gianni Morandi quando si sono sdraiati per terra”.

Cristiana Calone è stata riconosciuta da Massimo Ranieri pubblicamente nel 2007 durante una trasmissione tv: “Come ha modificato la mia vita sapere che Massimo Ranieri fosse mio papà? In termini emozionali è stato forte, sono stata riconosciuta davanti al pubblico, ad oggi per descriverle non basterebbe neanche tutto il vocabolario Treccani, io mi sono sentita riconosciuta come figlia a tutto tondo, e poi era una cosa spontanea, non programmata, non c’è aspettativa di nulla. Io mi sono ritrovata in un contesto di televisione in cui io non ero consapevole”.

CRISTIANA CALONE, FIGLIA DI MASSIMO RANIERI: “ECCO COSA CI ACCOMUNA”

Dallo studio chiedono quindi a Cristiana Calone cosa la accomuna a papà Massimo Ranieri: “Ci accomuna la caparbietà, un po’ il carattere molto forte che io riconosco nel suo modus vivendi, ma lui ha anche una parte molto dolce che è quella di Gianni cCalone e che in pochi conoscono, io sono privilegiata da questo punto di vista. Dal punto di vista artistico devo fare tanta strada per arrivare dove è arrivato lui che è poliedrico, lui è… Massimo Ranieri non gli si può dire nulla, ho solo da apprendere da un artista del genere”.

