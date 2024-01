Cristiana Calone, figlia Massimo Ranieri riconosciuta 24 anni dopo la sua nascita/ “Quando sono cresciuta…”

Cristiana Calone, chi è la figlia del celebre cantante Massimo Ranieri, riconosciuta ventiquattro anni dopo la sua nascita

Cristiana Calone, nata il 9 luglio 1970, è una cantante e scrittrice italiana, figlia di Franca Sebastiani e del celebre artista partenopeo Massimo Ranieri. Cresciuta con l’amata madre, il padre la riconosce ufficialmente nel 1995, quando Cristiana ha già compiuto 24 anni. La decisione di farsi riconoscere legalmente è stata presa grazie all’iniziativa della madre. Nel 2001, il tribunale si pronuncia a suo favore, e adotta il cognome Calone.

Cristiana Calone, figlia di Massimo Ranieri/ Dal riconoscimento dopo anni al grande rapporto di oggi

Nel 2007, Massimo Ranieri la presenta ufficialmente al pubblico italiano in tv durante il suo programma “Tutte Donne Tranne Me”, riconoscendo i suoi errori passati. Ha un talento naturale per la musica e debutta come cantante nel 2014 con il singolo “Donne Sole”, un brano che affronta il tema della violenza sulle donne.

Cristiana Calone, figlia di Massimo Ranieri/ Dal riconoscimento dopo anni al grande rapporto di oggi

Cristiana Calone e il rapporto controverso con il padre Massimo Ranieri: “Non poteva mancarmi una cosa che non ho mai vissuto”

Nel 2022, la cantante cambia il suo nome d’arte in Cristiana Ranieri e pubblica il suo primo singolo da solista, “She’s Mine”. Nel 2023, pubblica il libro “Riconosciuta”, scritto con Thomas Tolin, in cui racconta la sua storia, rivelando dettagli del rapporto con il padre. Cristiana Calone ha una sorellastra più giovane di nome Amalia, figlia di Massimo Ranieri. Nel 2011, diventa madre di un figlio chiamato Massimo Claudio.

Cristiana Calone, figlia di Massimo Ranieri/ Dal riconoscimento dopo anni al grande rapporto di oggi

La cantante è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e ha subito la perdita della madre nel 2015. “Quando sono nata non c’era, non poteva mancarmi qualcosa che non ho mai vissuto. Non ricordo nulla di quel periodo. Poi quando sono cresciuta avrei desiderato avere anche un papà”, ha raccontato a proposito del rapporto con il padre Massimo Ranieri, in una intervista al settimanale Chi. Oggi i rapporti tra i due appaiono distesi, rispetto ad un passato decisamente più turbolento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA