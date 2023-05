Cristiana Calone, figlia Massimo Ranieri/ Riconosciuta dopo 25 anni: “Lo amo tanto”

Cristiana Calone, chi è la figlia di Massimo Ranieri

Cristiana Calone sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 17 maggio, di Oggi è un altro giorno. Cristiana è figlia di Massimo Ranieri – al secolo Giovanni Calone – e di Franca Sebastiani, scomparsa nel 2015 dopo aver lottato contro un tumore. Non ancora ventenne Massimo Ranieri inizia una relazione con Franca Sebastiani, in arte “Franchina”. Quando lui ha 19 anni, il 9 luglio 1970, nasce la figlia Cristiana. Ma Ranieri lascia Franca e non riconosce la figlia: “Ero famoso e avevo 19 anni. Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine. L’unico alibi che ho è che ero inesperto”, ha detto il cantante a Domenica Live.

Franca Sebastiani e Massimo Ranieri/ La figlia Cristiana. La cantante morta nel 2015

Nel 1995 Massimo Ranieri ha riconosciuto la figlia Cristiana. La madre Franca non ha mai parlato male del cantante: “Lei ha avuto la forza di non parlare mai male di mio padre e quando lo vedevamo in tv, mi diceva amalo perché lui ti ama e io l’ho amato tanto e lo amo tanto”, ha confessato Cristiana ospite da Barbara D’Urso.

Massimo Ranieri: “A 72 anni voglio una donna”/ “Costole rotte? Messaggio di Dio”

Cristiana Calone: la prima volta in tv con il padre

Massimo Ranieri incontrò finalmente Cristiana solo quando questa aveva 37 anni, nel 2007. Poco dopo, la presentò pubblicamente a “Tutte donne tranne me“, il suo programma su Rai1: l’artista cantò “La cura” di Franco Battiato alla figlia, tenendola per mano. Nel salotto di Barbara D’Urso, Cristiana ha raccontato della telefonata che le fece il padre per invitarla nella sua trasmissione: “Ero in cucina e mia madre mi ha passato il telefono e mi ha detto “È tuo padre”. Era la prima volta che lo sentivo al telefono e mi ha detto che avrebbe voluto che fossi ospite della sua trasmissione. Pensavo di dover stare tra il pubblico e sono andata con un jeans e una maglietta, invece poi mi ha presentato a tutti come sua figlia”. Il grande rimorso di Massimo Ranieri è l’aver riconosciuto troppo tardi la figlia Cristiana, come ha raccontato nel libro di memorie “Tutti i sogni ancora in volo”: “Non aver colto quel dono quando ero troppo giovane e di essermi perso la magia della sua infanzia”.

LEGGI ANCHE:

MASSIMO RANIERI TORNA A SANREMO 2023/ Dal medley allo show con Rocio Munoz Morales

© RIPRODUZIONE RISERVATA