Cristiana Calone, la figlia di Massimo Ranieri/ Il grande rimorso del cantante

Nonostante una vita sentimentale a tratti turbolenta, Massimo Ranieri ha avuto una sola figlia, Cristiana, con cui però il rapporto non è stato sempre così idilliaco. Il cantante, infatti, è arrivato a riconoscerla quando lei era già adulta, La giovane è nata dalla relazione che l’artista aveva avuto con Franca Sebastiani quando era giovanissimo (aveva solo diciannove anni) e non aveva nascosto alla fidanzata di non sentirsi pronto per fare il padre. A distanza di tempo lui non può che dirsi pentito di quella scelta.

“Ero famoso e avevo 19 anni. Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine. L’unico alibi che ho è che ero inesperto“ – ha raccontato l’interprete di ‘Perdere l’amore‘ in un’intervista.

Cristiana Calone e il rapporto nato con papà Massimo Ranieri: come sono ora i loro rapporti

Il riconoscimento di Cristiana è arrivato solo nel 1995, quando aveva venticinque anni. Con il trascorrere degli anni il cantante si è reso conto di avere sbagliato e l’ha addirittura invitata in una sua trasmissione nel 2007. In quell’occasione lui ha presentata ufficialmente a tutto il suo pubblico. “Voglio che tu venga ospite nella mia trasmissione” – le ha detto. Lei ha accettato e apprezzato quel gesto, nonostante sia arrivato piuttosto tardi. Tutto è avvenuto però in modo inaspettato anche per lei: “Io sono andata in jeans e maglietta, pensavo che sarei stata tra il pubblico. Invece mi ha presentato ufficialmente. Dopo io e mamma siamo andati a casa di papà. Non si può vivere di rancore e di astio”,

Ora i due sono riusciti a costruire un ottimo rapporto. “Lo amo e non gli porto rancore, è impossibile odiare un genitore – sono le parole della donna, che ha reso Ranieri nonno -. Mia mamma non ha mai detto una parola contro di lui”.

