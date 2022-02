Cristiana Calone, la figlia di Massimo Ranieri/ Riconosciuta a 25 anni, l’invito in Tv

Chi è Cristiana Calone

Pur avendo avuto a lungo la fama da latin lover, Massimo Ranieri non si è mai sposato. L’interprete di “Perdere l’amore” ha avuto una sola figlia, nata dalla relazione con Franca Sebastiani, cantante diventata famosa soprattutto negli anni ’60 oltre che giornalista e scrittrice scomparsa qualche anno fa. Il rapporto tra i due non è però sempre stato eccezionale, nonostante oggi siano legatissimi l’uno all’altra: il cantante era infatti venuto a conoscenza della gravidanza della ex compagna quando aveva solo 20 anni e non le aveva nascosto di non essere pronto per un passo così importante.

A lungo padre e figlia sono quindi rimasti lontani, al punto tale che il riconoscimento da parte dell’artista napoletano è arrivato solo quando lei aveva 25 anni. A distanza di tempo lui non può però non dirsi pentito di quella scelta e della sofferenza che questa ha provocato.

Cristiana Calone e il rapporto tormentato con Massimo Ranieri. il cammino per il riconoscimento

Ranieri non ha mancato di riconoscere apertamente quanto la decisione di non riconoscere la figlia sia stata dettata da consigli sbagliati da parte di chi era vicino a lui in quel periodo: “All’epoca mi consigliarono di non rendere pubblica la paternità perché avrebbe danneggiato la mia carriera e la mia immagine. L’unico alibi che ho e che ero giovanissimo e inesperto”. Solo diversi anni dopo, però, i due sono riusciti ad avere un rapporto come dovrebbe avvenire sempre tra un padre e una figlia.

A conferma del suo pentimento c’è stata una scelta che il cantante ha fatto diversi anni dopo. Massimo ha infatti voluto che Cristiana fosse al suo fianco in uno show in Tv e l’ha presentata ufficialmente al pubblico. La diretta interessata non era informata di quello che poi è accaduto, ma è stata certamente colpita in modo favorevole da quella scelta: “Io sono andata in jeans e maglietta, pensavo che sarei stata tra il pubblico. Invece, mi ha presentato ufficialmente. Dopo, io e la mamma siamo andati a casa da papà. Non si può vivere di rancore, di astio” – ha raccontato Cristiana.

