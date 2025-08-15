Cristiana Capotondi si apre sulla sua vita privata: ecco cos'ha rivelato

Cristiana Capotondi ha rilasciato un’intervista a il Corriere della Sera in cui si è raccontata a cuore aperto, parlando di maternità, della sua carriera e dei suoi progetti futuri. A quasi 45 anni, l’attrice è mamma di Anna, nata quando lei ne aveva 42, e non nasconde quello che definisce il suo unico rimpianto: non aver avuto figli prima. “Avrei voluto una famiglia più numerosa“, ammette, spiegando che, se potesse tornare indietro, anticiperebbe quel momento. Dopo la nascita della figlia ha scelto di rallentare, riducendo i progetti all’essenziale e accettando solo quelli che le davano una vera emozione, così da potersi godere i primi anni senza perdere momenti importanti.

Il ritorno al lavoro è arrivato con La balia dei vinti, un monologo teatrale che intreccia memorie personali e storia. Il testo racconta la vicenda di sua bisnonna Vittoria, donna appartenente a una famiglia agiata ma segnata dalle vicende della guerra del 1943, che si rifugia durante i bombardamenti e instaura un legame inatteso con la balia dei suoi figli. Per Capotondi, questo progetto è stato l’occasione per tornare al teatro dopo anni e affrontare la sfida di reggere la scena da sola.

Cristiana Capotondi a ruota libera: cos’ha raccontato l’attrice

Nella vita di tutti i giorni, Cristiana racconta di aver costruito intorno ad Anna una vera e propria “tribù” fatta di zii, cugini e amici che per lei sono come parenti. Difatti, è convinta che crescere circondati da tante figure di riferimento sia un regalo enorme per un bambino. A casa c’è anche una regola ferrea: niente smartphone o tablet per la piccola. “A tre anni non li sa usare e non le mancano“, ha detto, spiegando che vuole proteggerle la curiosità e la capacità di concentrarsi, senza distrazioni digitali. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Cristiana Capotondi ha raccontato di aver avuto solo due relazioni importanti, entrambe vissute fino in fondo. “Ho amato e sono stata riamata, mi basta così”, ha confessato, senza sbilanciarsi troppo sul suo presente amoroso.