Cristiana Capotondi, chi è l'attrice: i primi ruoli da bambina, poi il successo con Notte prima degli esami. Nella vita ruoli anche nello sport

Nata a Roma nel 1980, Cristiana Capotondi ha cominciato a recitare da giovanissima: all’adolescenza risalgono infatti i primi ruoli nelle miniserie tv e al 1995, a soli 15 anni, i primi film al cinema. L’attrice si è dilettata, nel corso della vita, anche in altri ambiti: è stata, ad esempio, vicepresidente della Lega Pro, la terza serie italiana, nonché dal 2020 capo delegazione della Nazionale di calcio femminile. Il calcio, infatti, fa parte della sua vita da quando è appena una bambina: “Sono una trasteverina, ho il giallo e il rosso nel dna visto pure che mio nonno, Giorgio Capotondi, era accompagnatore della squadra. Però negli anni sono diventata più laica” ha raccontato l’attrice a La Gazzetta dello Sport, parlando appunto della sua passione per la Roma e in generale per il calcio.

Cristiana Capotondi, durante un’intervista, ha raccontato di essere una persona profondamente curiosa e per questa ragione di aver spaziato in più ambiti. Tra questi c’è ovviamente il cinema e la televisione. “Tutti oggi cresciamo sotto gli occhi dei social. Io sono cresciuta osservata, ma oggi purtroppo è così per tutti. Io ho sentito la pressione dall’esterno ma il successo è arrivato con Notte prima degli esami, ed ero già stabile mentalmente. Avevo già ricevuto i miei primi “no”, avevo deciso di studiare. Dunque ero già formata” ha raccontato l’attrice a “Da noi… A ruota libera”.

Cristiana Capotondi, chi è: la figlia avuta nel 2022

Cristiana Capotondi ha sempre avuto un legame particolare con lo sport. Bambina dinamica e vivace, ha raccontato: “Sono stata di difficile gestione per i miei genitori. Poi per fortuna ho sempre portato a casa la pelle”. L’attrice, che ha ricoperto anche diversi ruoli nel mondo dello sport, a 42 anni è diventata mamma di Anna, che come racconta ha avuto “ai tempi supplementari” dall’ex compagno Andrea Pezzi. Un amore, il loro, durato 15 anni, che ha portato alla nascita di Anna.