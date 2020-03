Cristiana Capotondi/ Da Olivia alla serie sul femminicidio (Amiche da morire)

Cristiana Capotondi sembra ormai avere un legame stretto con la morte, almeno per quanto riguarda i titoli dei suoi nuovi lavori. Oggi, domenica 1 marzo 2020, sarà in prima serata con il film commedia diretto da Giorgia Farina, Amiche da morire. Fra due settimane però la vedremo anche protagonista di una nuova fiction che andrà in onda sul primo canale dell’emittente pubblica, Bella da morire. I due progetti però sono differenti sotto molti punti di vista, a partire dal fatto che nel primo caso i toni sono leggeri e scherzosi anche se si parlerà di delitti, mentre nel secondo sarà il giallo a fare da sfondo al racconto. Questa sera, il ruolo della Capotondi sarà quello di Olivia, una donna affascinante che vive in un paesino e che suscita parecchia invidia nei compaesani. Tutto cambierà quando inizierà a sospettare che il marito la tradisce: sceglierà così di seguirlo con l’aiuto dell’amica Gilda, interpretata da Claudia Gerini. Le due si imbatteranno prima in Crocetta, alias Sabrina Impacciatore, che ha deciso di fuggire di casa e abbandonare per sempre la cittadina, per poi scoprire che in realtà il marito di Olivia ha le mani in pasta in affari piuttosto illeciti. Un ruolo del tutto diverso quindi rispetto a quanto impersonato in Ognuno è perfetto, la fiction che l’ha vista co-protagonista con Edoardo Leo e che ha riscosso un forte successo agli occhi del pubblico italiano.

CRISTIANA CAPOTONDI: DA ATTRICE A PRESIDENTE DELLA LEGA PRO

Sempre più in vista Cristiana Capotondi, una delle attrici più amate del cinema italiano e sul piccolo schermo. E non solo, visto che da tempo ricopre la carica di vice Presidente della Lega Pro, un ruolo che le ha dato la possibilità di essere nominata come Miglior Dirigente Possibile. L’abbiamo vista infatti sul palco del Festival di Sanremo con un pallone da calcio anche per sottolineare l’impegno della Federazione a favore delle donne, un gesto che l’attrice ha scelto per ribadire come si possa combattere il femminicidio anche con lo sport. Ormai archiviata invece la voce di corridoio spuntata qualche mese fa sulla possibilità che la Capotondi fosse in dolce attesa. Tutto merito di una mano sull’addome immortalata in uno scatto sui social, in occasione di una vacanza al mare con il fidanzato storico Andrea Pezzi. Da quel giorno in poi infatti il girovita di Cristiana non è per nulla cambiato e alla luce dei tanti progetti per il cinema e la tv, possiamo dare per scontato che l’attrice sia concentrata sul suo lavoro per adesso. Anche se un posto speciale nel suo cuore lo occupa la città della moda: “Milano siamo noi”, scrive in uno dei recenti post su Instagram, condividendo il video che in questi giorni è diventato virale grazie all’hashtag #MilanoNonSiFerma e alla decisione del sindaco Beppe Sala di condividerlo suoi propri social, anche se il concept e il suo successo è tutto di Brainpull, un’agenzia di marketing di cui Domingo Iudice è il co-fondatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA