Cristiana Capotondi oggi: single o fidanzata? La verità sulla sua vita privata dopo Andrea Pezzi e la nascita della figlia Anna.

Cristiana Capotondi ha un fidanzato o è single? Considerata come una delle attrici più in gamba del mondo del cinema italiano, è ormai un’icona nel nostro Paese. Di recente l’abbiamo vista a La ricetta della felicità, fiction in cui recita su Rai 1, e se la sua carriera è ormai lunga e ricchissima di esperienze, anche la sua vita privata non è da meno. Nonostante Cristiana Capotondi abbia sempre cercato di rimanere riservata su amori e flirt, il pubblico ha sempre seguito con passione la sua storia d’amore con Andrea Pezzi.

I due sono stati insieme ben quindici anni, un colpo di fulmine che li ha portati ad innamorarsi perdutamente l’uno dell’altra passando tanto tempo insieme. Andrea Pezzi è un conduttore e DJ che ha lavorato anche per MTV negli stessi anni in cui lei era all’apice del successo con Notte prima degli esami. Da qui, si sono sempre impegnati per costruire una relazione sana, senza mai dare in pasto al gossip situazioni private. “Cristiana è una persona speciale di cui fatico a parlare“, aveva detto il suo ex fidanzato, “L’esperienza con lei mi ha fatto riflettere molto“.

Cristiana Capotondi sulla figlia Anna: “Avuta quando io e Andrea ci eravamo già lasciati“

Anche dopo la rottura, Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi conservano un legame di rispetto e stima, ma anche di enorme affetto: “Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate”, aveva detto l’attrice, parlando anche per sua figlia Anna nata dalla relazione con una persona di cui oggi non si conosce il nome. E per appianare le maldicenze, Cristiana Capotondi aveva sottolineato queste parole in un’intervista: “Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi”.