Cristiana Capotondi, è nata la figlia Anna/ “Grazie ad Andrea Pezzi per averci accompagnate per mano fin qui”

Cristiana Capotondi mamma, ma il padre non è Andrea Pezzi

Cristiana Capotondi è diventata mamma. L’attrice, in un’intervista rilasciata all’Ansa, ha parlato dei cambiamenti che sono avvenuti nell’ultimo anno e mezzo nella sua vita e che hanno cambiato radicalmente la sua esistenza. Non solo, infatti, Cristiana Capotondi ha messo al mondo una bimba, Anna, nata lo scorso settembre, ma ha anche annunciato la fine del rapporto con Andrea Pezzi, suo ex compagno, che andava avanti ormai da tantissimi anni, ben 15. Il papà della bimba, infatti, non è lui. Il rapporto tra i due si era già rotto da qualche mese quando Cristiana è rimasta incinta. Ma andiamo per gradi.

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi, insieme da 15 anni, si sono lasciati un anno e mezzo fa. L’attrice ha avuto un rapporto con un altro uomo, dal quale è rimasta incinta. La figlia, dunque, non è dell’ex compagno, con il quale ormai non stava più insieme da qualche mese. “Anna è nata venerdì 16 settembre. La nascita di mia figlia è una gioia immensa che oggi sono felice di condividere. Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi“, ha raccontato Cristiana Capotondi all’Ansa.

Andrea Pezzi: “Cristiana mi ha chiesto di rimanerle vicina”

Nonostante la rottura con Andrea Pezzi, Cristiana Capotondi ha cercato in lui un appoggio vista la difficile situazione: “Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate. Ringrazio anche tutti coloro che, pur sapendo, hanno rispettato la nostra privacy e coloro che, da oggi, sceglieranno di farlo” ha raccontato all’Ansa.

Lo stesso Andrea Pezzi ha chiarito la situazione, sempre sulle pagine dell’Ansa: “Dopo 15 anni insieme, all’inizio dell’estate 2021, Cristiana ed io abbiamo deciso di separarci senza tuttavia comunicarlo per prenderci tutto il tempo per riorganizzare con calma le nostre vite. Quando, all’inizio di quest’anno, Cristiana ha scoperto di aspettare un bambino, pur non essendo io il padre, mi ha chiesto di restarle accanto nella fase lunga e delicata della gravidanza. Voleva proteggere un momento così importante. Oggi più che mai, a Cristiana va tutta la mia ammirazione e la mia stima”.

Cristiana Capotondi ha reso nota la nascita della figlia Anna solamente adesso, dopo qualche settimana. Qualche indiscrezione sulla gravidanza era già stata resa nota dai giornali di gossip, ma lei non aveva mai confermato o smentito e non si era mai fatta vedere con il pancione. La situazione, infatti, è stata probabilmente più difficile del previsto con un padre, quello di Anna, che non è Andrea Pezzi, suo compagno per 15 anni, ma un uomo del quale non è stata rivelata l’identità e con il quale probabilmente l’attrice non ha rapporti, vista la richiesta di vicinanza ad Andrea Pezzi.

Qualche anno fa, Cristiana Capotondi aveva raccontato di non sentire l’urgenza di diventare mamma e di vivere molto serenamente l’argomento: “Molti ritengono che il compimento dell’esistenza sia nei figli e lo proiettano sugli altri, trasferiscono questo senso di urgenza. […] Come lo vivo? Ho ancora un’età tale per cui è un argomento aperto. L’istinto materno è un modo femminile di amare che prescinde dall’essere madri”.

