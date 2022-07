Cristiana Capotondi incinta/ Primo figlio a 42 anni: “Istinto materno modo di amare”

Cristiana Capotondi è incinta, primo figlio a 42 anni

Cristiana Capotondi è incinta. A rivelare la lieta notizia il magazine Diva e Donna che titola: “Capotondi: mamma a 42 anni. Cristiana aspetta un figlio”. Stando a quanto riferisce il noto settimanale, dunque, l’attrice, sarebbe in dolce attesa del primo figlio dal fidanzato Andrea Pezzi, con cui ormai vive una bella storia d’amore dal 2016. In una intervista di qualche tempo fa, rilasciata a Il Corriere della Sera, l’attrice aveva esposto il suo punto di vista sul tema della gravidanza. “Molti ritengono che il compimento dell’esistenza sia nei figli e lo proiettano sugli altri, trasferiscono questo senso di urgenza. […] Come lo vivo? Ho ancora un’età tale per cui è un argomento aperto. L’istinto materno è un modo femminile di amare che prescinde dall’essere madri”, le sue parole.

Cristiana Capotondi e la storia d’amore con Andrea Pezzi

In un’altra intervista, come si ricorda pure sulla copertina del settimanale Diva e Donna, Cristiana Capotondi aveva dichiarato: “Col mio compagno Andrea niente sesso per un pò“. L’attrice e l’imprenditore, evidentemente, hanno cambiato passo e ora sono pronti a mettere su famiglia, nonostante le dichiarazioni contraddittorie del passato. Benché sia molto nota, Cristiana Capotondi ha sempre tenuto la storia con Andrea Pezzi lontana dai riflettori e non è casuale che nessuno dei due abbia ancora dato pubblicamente la bellissima notizia.

