Cristiana Capotondi/ “Noi cuciniamo, stranieri che fanno? Le morti un ‘sacrificio’”

C’è Cristiana Capotondi in collegamento con La Vita in Diretta, su Rai Uno. La nota attrice ha parlato con Lorella Cuccarini, esordendo così: “Questo è l’orario del conteggio (il collegamento arriva in concomitanza con le parole del numero uno della protezione civile, Borrelli ndr), ed è l’orario in cui poter sperare in buone notizie. Sono felice di averlo scoperto in diretta con voi oggi, e così possiamo parlarne assieme”. La Capotondi si dice orgogliosa di essere italiana, ancora di più in questo periodo storico: “In questa fase, un momento doloroso, l’essere italiani ci strappa sempre un sorriso”. Si parla quindi di cucina, visto che sui social proliferano pizze, risotti, dolci, focacce e qualsiasi altra prelibatezza del Belpaese: “Mi domando in quei paesi come l’Inghilterra, cosa fanno? Io cucino, faccio i tortelli piacentini – ha aggiunto la Capotondi – e mi ha occupato tutta la mattinata. Le dirette degli altri paesi invece sono molto povere, vedo che molti ci stanno copiando”.

CRISTIANA CAPOTONDI: “IL PERSONAGGIO CHE INTERPRETO E’ UN PO’ DIVERSO DA ME…”

Si parla poi dei moltissimi italiani che stanno ancora lavorando in questo periodo: “Sono tutte quelle categorie che danno un senso di continuità alla vita di prima, sembra lontano un secolo e invece… grazie a tutte le persone che in questa fase si espongono al rischio, e anche ai deceduti, li considero un “sacrificio”: forse noi siamo già stanchi ma non dobbiamo mollare proprio per le vittime”. Domenica andrà in onda l’ultima puntata della fiction “Bella da morire”, su Rai Uno, con protagonista proprio la Capotondi: “Quanto c’è di me in quel personaggio che interpreto? Diciamo che io sono un po’ più morbida, questo personaggio è un po’ più dritto, attento a non rompere gli equilibri. Si batte per la verità, ha un preconcetto sugli uomini che ha cercato di cambiare poi vedremo il suo epilogo domani. E’ un personaggio che è ho amato molto, mi ha insegnato tanto, e abbraccio tutte le persone della troupe perchè non abbiamo potuto condividere questo momento insieme causa coronavirus”.



