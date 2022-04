Cristiana Capotondi stronca Nicolas Vaporidis/ “Preferisco tuffarmi nei film e…”

Cristiana Capotondi commenta la partecipazione di Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi: “Preferisco tuffarmi…”

Cristiana Capotondi ha stroncato la partecipazione di Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi. L’attrice è stata raggiunta dai microfoni del Corriere della Sera in occasione della presentazione della serie “Le fate ignoranti”. In quell’occasione, Cristiana ha risposto ad una domanda relativa a Nicolas Vaporidis. I due hanno partecipato assieme al film di successo “Notte prima degli esami” e hanno vissuto una storia d’amore importante. Cristiana Capotondi ha così commentato la partecipazione dell’ex: “Nicolas all’Isola dei famosi? Io mi tuffo nell’informazione di La 7 e nei film sulle piattaforme”. Cristiana velatamente ha dimostrato di non trovarsi d’accordo sulla partecipazione dell’attore al reality. Di fatto, la Capotondi ha fatto intendere che secondo lei non vale nemmeno la pena di guardare simili trasmissioni. C’è anche da dire però che in questi anni, Nicolas Vaporidis è stato tenuto lontano dal cinema in quanto l’abbiamo visto lavorare molto poco.

Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez lite furiosa all'Isola/ "Che maschio sei!"

Per Nicolas pertanto di tratta di un’occasione di rilancio. Cristiana Capotondi ha parlato poi con entusiasmo del film “Notte prima degli esami”: “Un film pazzesco. Uno straordinario lavoro di gruppo. Io mi ero appena laureata”, ha rivelato. Cristiana Capotondi ha anche parlato di tradimenti: “A me non piace, è una forma di fragilità, a meno che non porti alla separazione e a un altro incontro. Mi è capitato in passato di tradire e di essere tradita, ho fatto mea culpa, ho sofferto molto”, ha confidato.

Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez: scontro tra maschi alpha/ I due naufraghi destinati a nominarsi

Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi, com’è finita la storia d’amore

Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi si sono conosciuti sul set di Notte prima degli esami, i due si sono fidanzati durante le riprese e sono stati insieme per alcuni mesi per rivedersi poi, sempre nei ruoli degli innamorati, in Come tu mi vuoi. I due attori sono stati fidanzati per un anno e andato in visibilio i fan del film “Notte prima degli esami”. In un’intervista rilasciata alcuni anni dopo, Nicolas Vaporidis aveva svelato qualche retroscena sul loro rapporto: “Con Cristiana ci siamo scannati. Ci tiravamo i piatti, ci siamo mandati a quel paese. Ma è stato un grande amore. Anche se non siamo amici, le voglio bene e sono fiero dei suoi successi. È una bella persona. Con lei ho vissuto un momento importante della vita. Quando è finita è finita. Con Cristiana eravamo molto confusi, ma anche questo aiuta a crescere”.

Eleonora, mamma Nicolas Vaporidis/ "Sei un uomo meraviglioso, tifiamo per te"

Insomma, un rapporto burrascoso e contrassegnato da alti e bassi. Nicolas Vaporidis aveva affermato quindi di aver percorso da allora un vero e proprio percorso di maturazione e crescita interiore, dando la colpa di molte delle sue sbandate alla giovane età che aveva all’epoca: “L’errore degli adolescenti. C’è un detto: “Una donna ci mette vent’anni per fare del proprio figlio un uomo e un’altra ci mette venti minuti per farlo diventare un coglione“, un’affermazione non priva di una certa saggezza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA