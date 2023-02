Cristiana, chi è la moglie di Alberto Radius/ Figlio Andrea: “Mi ha insegnato tanto”

Cristiana, chi è la moglie Alberto Radius

Il chitarrista Alberto Radius, scomparso il 16 febbraio dopo una lunga malattia, era sposato con Cristiana. La coppia ha avuto un figlio, Andrea. “Mi ha insegnato tanto e tra gli insegnamenti più importanti ci sia la forte etica professionale e la passione e l’amore che mette nel suo lavoro”, ha detto Andrea in un video messaggio per il padre durante una puntata di Oggi è un altro giorno. “Mio figlio è il massimo”, aveva commentato il musicista.

La moglie Cristiana, presente in studio con il marito, aveva ricordato la nascita del figlio: “Era il 30 agosto del 1989. Tu eri a fare un concerto a Foggia ed io sono andata in clinica per partorire e quando te l’ho detto mia hai risposto ‘ma proprio il 30 agosto che ho un concerto?’. Io sono andata, ho partorito e tu sei arrivato il giorno dopo e ti sei emozionato”.

Il figlio Andrea: “Lascia un grande vuoto”

“Si è spento oggi alle 5.05 dopo una lunga malattia. Ne danno notizia la moglie Cristiana e il figlio Andrea che dichiarano: Ci lascia un grande vuoto, ma tutti noi porteremo per sempre la sua musica nel cuore”, è il comunicato rilasciato dalla famiglia di Alberto Radius, per comunicare la sua morte, avvenuta il 16 febbraio 2023. Il funerale si terrà sabato 18 febbraio ore 11.00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Colombano al Lambro, Pizza Beato Don Carlo Gnocchi. Questo pomeriggio, venerdì 17 febbraio, nella puntata di Oggi è un altro giorno Alberto Radius verrà ricordato dall’amico e collega Mario Lavezzi – con cui nel 1974 aveva fondato il gruppo Il volo – e dal giornalista Ernesto Assante.

