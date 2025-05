Cristiana Ciacci sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata di oggi, giovedì 1 maggio 2025, su Rai Uno. Nata nel 1972 a Roma è nota per essere la figlia del famoso e stimato cantante Little Tony, nata dalla sua relazione con l’hostess di volo Giuliana Brugnoli. Il padre è scomparso nel 2013 e lei sente molto la sua mancanza, in più occasioni ha fatto sapere che il loro rapporto non era sempre sereno, però erano uniti.

A farla soffrire spesso, specie quando era solo un’adolescente, era la sua assenza. Il noto cantante, infatti, a causa degli impegni professionali non riusciva ad essere molto presente e questo la faceva stare male. Proprio come il padre anche Cristiana Ciacci ha sempre avuto una grande passione per la musica, i due in molte occasioni hanno cantato insieme, a detta sua in quei momenti tutte le incomprensioni che c’erano tra loro sparivano.

La vita privata di Cristiana Ciacci e la malattia: il padre non riusciva ad accettarla

Non sono molte le informazioni sulla sfera personale della figlia di Little Tony, infatti ha sempre preferito mantenere il più stretto riservo sulla sua vita privata. Sappiamo però che è convolata a nozze per ben tre volte, da anni è felice insieme a Massimiliano Salvi. I due sono diventati marito moglie nel 2023 e dal loro amore sono nati due figli, Melania e Matteo, lei però era già madre di altri tre figli nati dalle precedenti relazioni: Mirco, Melissa e Martina.

Cristiana Ciacci avrebbe voluto seguire le orme del padre e farsi spazio nel mondo della musica, la malattia però le ha cambiato la vita ed è per questo che non è riuscita ad iniziare una carriera musicale. Per ben dodici anni ha sofferto di anoressia, in passato lei ha rivelato che il noto cantante non riusciva ad accettare la malattia, questo li ha portati a scontrarsi spesso e ad allontanarsi. Come lei stessa ha raccontato Little Tony era convinto che lei si infliggesse tutto da sola, per lui il male non era quello che colpiva l’anima ma il fisico. Oggi fortunatamente sta bene, qualche tempo fa ha fatto sapere di aver superato grazie all’amore del marito e dei suoi figli questo difficile periodo della sua vita.

